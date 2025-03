El señorial mensaje de Julián Álvarez después de la polémica por su penal anulado contra el Madrid

“Duele quedar afuera después de haberlo dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón. Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial”, manifestó el ex hombre de River Plate y Manchester City.

A continuación, agregó en la misiva un mensaje con vistas a lo que se le viene al Atleti, que todavía tiene vida en la Liga de España y la Copa del Rey: “Ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene”. “Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación”, concluyó.

Recibió la banca de sus compañeros en el Rojiblanco y en la selección argentina, ya que Giuliano Simeone le dejó un comentario en la publicación: “Siempre con vos araña!! Vamos con todo”. Además, Emiliano Dibu Martínez le dijo “vamos amigo” seguido de un emoticón de un corazón. Juan Musso se sumó a la cadena de mensajes: “Sos crack hermano! A seguir”. Incluso, su novia, Emilia Ferrero, le dio un apoyo incondicional: “Te amo, siempre para adelante”.

Más allá de no referirse a la situación puntual de su ejecución, Julián Álvarez habría tenido un diálogo con su círculo íntimo en su retirada del Estadio Metropolitano, que fue revelado por el periodista Pedro Fullana, del programa El Larguero de España: “Cuando ha salido del vestuario ahora mismo Julián, que se ha encontrado con sus hermanos y con su gente, lo que les ha dicho a ellos cuando le han preguntado fue ‘yo no he notado nada. Yo me resbalo, pero no he notado que tocara el balón con la otra pierna´. Es lo que le ha dicho Julián a su entorno a la salida del vestuario”.

Otro de los que expresó su palabra en redes fue Giuliano Simeone: “Orgullo inmenso de este equipo y agradecimiento eterno a esta hinchada. Levantarse y seguir combatiendo juntos. Forza Atlético Madrid, siempre!”.

La UEFA lanzó un comunicado, luego de que el Atleti “preguntó sobre el incidente” a la entidad liderada por el esloveno Aleksander Ceferin. Frente a eso, se expidieron con dos afirmaciones resonantes: “Aunque mínimo, el jugador hizo contacto con el balón usando su pie parado antes de patearlo, como se muestra en el video adjunto”. El escueto texto fue acompañado de una repetición del lanzamiento con una cámara localizada detrás del arco.

Sin embargo, el organismo elevará un pedido a la FIFA y a la International Football Association Board para debatir este tema tomando como disparador el suceso registrado en la capital española: “La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y el IFAB para determinar si la regla debe revisarse en los casos en los que un doble toque sea claramente involuntario”.

Ahora, Atlético Madrid deberá enfocarse en el plano doméstico, en el cual jugará un partido clave este domingo desde las 17 (hora argentina) ante Barcelona en el Metropolitano. Está a solo un punto de la cima compartida por el Blaugrana (tiene un partido menos) y Real Madrid. Además, el miércoles 2 de abril se medirá nuevamente a los Culés en el mismo escenario por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (igualaron 4-4 en la ida).

FUENTE: Infobae