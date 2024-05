El sanjuanino Mateo Kalejman fue bronce en el Panamericano de ciclismo: "Di todo por mi país"

En San José dos Campos, la contrarreloj Sub 23 dejó los siguientes resultados:

Héctor Quintana - 45:26

Nicholas Narraway - 45:35

Mateo Kalejman - 46:40

EL POSTEO EN SUS REDES:

Embed - Mateo Kalejman on Instagram: "Campeonato Panamericano de contrarreloj individual Súper contento con el resultado, obviamente vine en búsqueda de El Oro, pero no se dio. Trabajé muy duro para llegar en mi mejor versión, y así fue, hoy di todo de mí por mi país , estoy muy contento con las sensaciones y con mis números; quedan todavía muchos aspectos por mejorar, y no solo números, vamos a enfocarnos en cada detalle para seguir mejorando cada día… MUCHAS GRACIAS @omarcontreras2001 por confiar nuevamente en mi, y darme la oportunidad de representar estos colores una vez más, siempre lo voy a dar todo y voy a estar en cada detalle para poder cada día dar mejores resultados . Muchas gracias a TODOS LOS PRESENTES, cada uno sabe su rol en esta preparación, y siempre hay alguien especial que es para quien va mi dedicación y esfuerzo de cada día… seguimos firmes y nos vemos en la ruta, que esto no ha terminado "