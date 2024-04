El sanjuanino Jeremías Fernández luchará en el Panamericano de Judo en Brasil

Estuve concentrado desde el 11 de abril hasta este jueves que viajamos a Río de Janeiro. Para este viernes está previsto el pesaje y el sábado estaré combatiendo en este torneo donde habrá judocas de mucha experiencia, medallistas olímpicos, gente que ha participado en olimpiadas.

Estoy muy contento de estar y con las máximas expectativas para poder hacer lo que me gusta. He tenido una preparación bastante exigente, donde he dado todo. En medio de todo, tuve una distensión de rodilla, donde, para recuperarme, tuve que hacer mucha kinesiología y gimnasio y bajar la intensidad del judo.

Ya recuperado, cuando trabajé en el CeNARD, comencé a intensificar el trabajo, con muchos aeróbicos y potencia. Se complementó con tareas en la parte mental haciendo relajaciones y otros trabajos con los psicólogos. En este torneo tan grande, lo mejor que me podría pasar es lograr una medalla, por eso mis expectativas están en dar lo mejor en cada lucha

Luego de este Panamericano, el fin de semana siguiente habrá un nacional, donde culminaré todos estos días de competencia, se trata del Apertura, a realizarse en Villa Carlos Paz”.

Fuente: Sí San Juan