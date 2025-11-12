El sanjuanino Agustín Ladstatter se sumó al reclamo del plantel de San Lorenzo: "La situación es insostenible"

En medio de una profunda crisis institucional, los jugadores de San Lorenzo difundieron un duro comunicado en el que exigen respuestas inmediatas a la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti . Entre los firmantes se encuentra el sanjuanino Agustín Ladstatter , quien también compartió el mensaje en sus redes sociales, sumándose al reclamo colectivo del plantel azulgrana.

“El plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro quiere manifestar públicamente su profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada”, comienza el texto que se viralizó este martes y que expone la tensión puertas adentro del club.

Los futbolistas aseguran que desde agosto no cobran sus salarios de manera completa, lo que afecta directamente a sus familias y al desarrollo normal de su actividad. A eso se suman otras carencias graves, como “la falta de comida adecuada, la ausencia de agua caliente en los vestuarios y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia”.

“Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Pero sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente”, continúa el comunicado, que cierra con una frase contundente: “La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”.

El sanjuanino Ladstatter, una de las jóvenes promesas del Ciclón, compartió la publicación en sus redes, mostrando su respaldo a la medida del grupo. Una acción que refleja el malestar generalizado dentro del plantel, que reclama condiciones laborales dignas y el pago de las deudas acumuladas.