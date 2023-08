El Patón Guzmán arquero y showman: se hizo el mimo y tiró un truco de magia en los penales

Tigres de México superó por penales a Vancouver Whitecaps de Canadá para avanzar a octavos de final de la Leagues Cup. Y esa línea informativa no sería muy diferente a la del resto de los partidos del torneo que enfrenta a equipos de la MLS y de México con Lionel Messi como gran protagonista. Pero este encuentro tuvo un actor principal que se robó todas las miradas: Nahuel Patón Guzmán.

No fue una ocurrencia del momento, más allá de que el primer acto de su show fue un acting como si fuese un mimo cuando el venezolano Sergio Córdova se preparó para patear su penal, el segundo de su equipo. El ecuatoriano Pedro Vité había puesto la tanda 1-1 tras el acierto inicial del francés André-Pierre Gignac, hasta que el argentino Nicolás Ibáñez anotó el segundo para Tigres UANL.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAtaqueFutbolero%2Fstatus%2F1687696775501488128&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ HACE EL PATÓN GUZMÁN? pic.twitter.com/NCf3CslniV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 5, 2023

Córdova llegó con la presión de anotar para nivelar las cosas, cuando el arquero argentino comenzó a moverse sobre la línea como si fuese parte del acto de un clown. El ex Newell’s, al igual que en el primer disparo de Vancouver, adivinó la elección del venezolano pero la excelsa ejecución le impidió desviar el balón.

Ya cuando Jesús Angulo anotó el 3-2 para Tigres, se notó al Patón buscando algo dentro de su toalla en un costado. Pero no fue Brian White el que lo sufrió, quien cruzó su remate sin problemas para el 3-3. Guzmán reactivó su plan mientras su compañero, Sebastián Córdova, ponía las cosas 4-3 para los mexicanos. En el costado, el arquero se introducía al mismo tiempo algo en la boca sin que nadie se diera cuenta.

Cuando Veselinovi se paró delante de la pelota, el ex arquero de la selección argentina reactivó la segunda parte de su plan y dio inicio al truco de magia. Comenzó a sacarse una extensa serpentina de la boca que demoró varios segundos la ejecución del defensor serbio y obligó al árbitro Lukasz Szpala a mostrarle la tarjeta amarilla una vez que entendió que se trataba de un método para molestar a su contrincante.

El juez puso en práctica la denominada regla “Anti Dibu”, pero lo buscado por el Patón al fin y al cabo surtió efecto. El hombre de Vancouver abrió su pie, sacó un remate débil y el arquero de Tigres se lanzó sobre su izquierda para detener el disparo. El uruguayo Fernando Gorriarán le dio mayor validez a este acting acertando el quinto tiro de los mexicanos y dándole a su equipo el pase a octavos de final.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsudanalytics_%2Fstatus%2F1687797663591260161&partner=&hide_thread=false PATÓN GUZMÁN TIRÓ TRUCO DE MAGIA EN EL MEDIO DE LA TANDA DE PENALES. pic.twitter.com/GCyi53aKQV — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 5, 2023

El futbolista de 37 años, que fue dos veces subcampeón de la Copa América con Argentina, se divirtió con las réplicas de su actuación. “Cuando tenés un amigo clown, pero todavía juega al fútbol”, escribió la cuenta pipocaclown en Instagram. El Patón compartió la storie y sumó: “Necesito algunas herramientas amigo... Andá preparando el repertorio”. La cuenta oficial de Tigres, club en el que está hace una década, también se sumó a lo ocurrido: “No trates de entender el Nahuelismo, solo disfrútalo”.

Los dirigidos por Róbert Siboldi, que habían terminado como líderes de su zona por encima de Portland Timbers y San Jose Earthquakes, siguen con vida en el torneo y se toparán en octavos de final contra Monterrey el próximo martes 8 de agosto en el Shell Energy Stadium de Houston. Cabe destacar que los Tigres fueron finalistas en la primer edición de este certamen en 2019 y cayeron contra Cruz Azul por entonces.

El dato en torno a lo hecho por Guzmán es que en las últimas horas se volvió a hablar sobre esta norma que limita a los arqueros en la tanda de penales por las declaraciones de Emiliano Martínez, el arquero argentino que tanto en la Copa América como en el Mundial de Qatar empleó juegos psicológicos para distraer al rival. “Yo a mi familia y a mi gente cercana les decía que da igual, ya somos campeones. La hicieron tarde. Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal…. Yo atajé lo que tenía que atajar”, dijo en una entrevista con Urbana Play sobre esta reglamentación que se puso en marcha en julio de este año.

Cabe destacar que la IFAB, encargada de las normas del fútbol, modificó la Regla 14 que se posiciona sobre los penales para advertir: “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. P. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, p. ej. distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”.

No hay que pasar por alto que este torneo marcó el debut de Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos. El capitán de la selección argentina se puso la camiseta de Inter Miami y ya suma cinco goles en tres partidos. Este domingo, a partir de las 22.30 (hora Argentina), se topará con Dallas en el Toyota Stadium de Frisco en busca del pasaje a cuartos de final.