¿El Kun Agüero vuelve al fútbol?: el audio que ilusiona a todo Independiente

El mensaje que ilusionó a Agüero

La buena noticia llegó este miércoles, poco más de dos años después de aquella conferencia de prensa en la que anunció entre lágrimas que debía alejarse de las canchas por una "arritmia o taquicardia ventricular": "Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol", dijo en aquel momento.

Por eso, con su frescura habitual, ahora sorprendió al compartir el audio de su cardiólogo que arranca así: "Como viene la mano, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema".

Y además, agregó: "Lógicamente tenemos que hacer los estudios, que ya corresponden y hacerte correr como si fuera el partido viste... Es cierto, cuando tenes los dos centrales, tenés que hacer algún amague, alguna cosa así, tenés que estar bien preparadito".

Por último, el cardiólogo cerró: "Así que yo te diría que 'preparate que hay esperanza' se podría decir. Te tenés que poner bien, en un estado físico como para unos minutos ahí. En resumen, es posible".

A todo esto, el Kun escuchaba con una sonrisa pintada en la cara que acompañó una vez que terminó el mensaje de voz con un: "¿Y? ¿Qué tal? Ojo eh".

Hace unas semanas, el propio goleador reconoció que su intención era terminar su carrera en Independiente: "Sí la idea era poder venir seis meses o un año. La idea era jugar acá y después tirar los botines. No pasó eso".

Ahora, en este contexto y si el Kun llega a ponerse bien a sus 35 años, nadie le quita la ilusión a los hinchas del Rojo de volver a ver en Avellaneda al máximo ídolo de los últimos tiempos.

La explicación que dio el Kun y lo que tuvo

Primero, el Kun hizo público, en su momento, que desconocía verdaderamente el motivo que le originó esa arritmia ese 30 de octubre de 2021 contra Alavés, que le significó el final de su carera: "No sé qué fue mi causa porque dejé el futbol. Todavía nadie supo qué pasó. Pudo haber sido el Covid o la dosis. La realidad es que no sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar. Pero ya tenía algo antes y quizás haya activado no lo sé".

La arritmia o taquicardia ventricular que padeció el Kun ocurre debido a un problema relacionado con los impulsos eléctricos del corazón. El trastorno puede aparecer como una complicación de un infarto o puede ocurrir en las personas con ciertas enfermedades, como una valvulopatía.

