El Inter Miami se prepara para Lionel Messi: millones, refuerzos y más asientos

Malas noticias para Leo ¿Se cayó el pase de Leo Messi? "Inter Miami no está listo"

"Nos hemos estado preparando para la llegada de Messi en 2023, y dejamos una enorme flexibilidad en las cuentas. Haremos más fichajes este verano, más de los que la gente espera. No tenemos que revolucionar la plantilla , pero puedo decir que haremos potencialmente entre tres y cinco fichajes", expresó Mas en una entrevista publicada a última hora del lunes por el diario Miami Herald.

Messi, que anunció su fichaje por el Inter Miami tras no renovar su contrato con el París Saint-Germain, ganará entre 50 y 60 millones de dólares anuales en la MLS, sin contar los ingresos extra generados por las participaciones que recibirá en Adidas, patrocinador de camiseta de la liga, y Apple TV, que transmite todos los partidos ligueros con el sistema de suscripción MLS Season Pass, según fuentes citadas por el mencionado diario. Claro que a su salario habrá que restarle el impuesto a la renta que cobra el Gobierno estadounidense; no así el de Florida, que a diferencia de otros Estados no cobra tal impuesto.

"Creo que habrá un antes y un después de Messi si hablamos de deporte en Estados Unidos. Estoy muy convencido de que podemos crear una de las dos mejores ligas del mundo, si no será la más grande. No puedo subrayar más la magnitud de este anuncio", se ilusionó Mas, quizá un tanto de más.

"Contar con el mejor jugador del mundo es algo trascendental para nuestra liga y para el fútbol en Estados Unidos. Messi viene a este país a ganar copas y marcar la diferencia. Es deber mío, de los colaboradores de la liga, los demás dueños, aprovechar este momento", agregó uno de los hijos de Jorge Mas Canosa, afamado enemigo de la revolución cubana e ideólogo de la Fundación Nacional Cubano-Americana que financió los atentados contra hoteles internacionales en La Habana de 1997.

Así las cosas, el debut de Messi en Miami sería el viernes 21 de julio como local y contra el Cruz Azul mexicano. El encuentro corresponde al inicio de la Copa de Ligas 2023, un torneo de creación reciente que enfrenta a equipos estadounidenses con mexicanos.

El Inter Miami, que cuenta con el exfutbolista inglés David Beckham como cara más visible de su gerencia, planea además aumentar la capacidad del DVR PNK Stadium, que actualmente puede recibir a cerca de 19.000 espectadores.

El estadio, ubicado en Fort Lauderdale, a cincuenta kilómetros de Miami, será parcialmente remodelado "en las próximas cuatro semanas" para añadir unos 3.000 asientos más, informó Mas.

Y es que la noticia de la llegada de Messi ha generado enorme expectación en la ciudad y los precios de las entradas se dispararon para todos los partidos del Inter Miami, como local y visitante.

FUENTE: Página 12