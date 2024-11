El hincha de Sportivo que irrumpió en el partido y generó un caos, rompió el silencio

Dos días después del caos, el joven decidió romper el silencio para dar su versión de los hechos y pidió disculpas a todos los simpatizantes y jugadores que vieron empañado el encuentro deportivo. Para hacerlo, decidió dar una nota a Canal 13 de San Juan y dijo lo siguiente:

"No tengo explicación de lo que me pasó esa noche. Era un partido que se estaban pegando, Colón tratando de complicarnos las cosas como todos los años. Fue un momento de ira mío que no sé qué me pasó, no tengo una explicación", arrancó diciendo Campos.

El joven, también aprovechó para pedir disculpas por el mal momento que le hizo pasar al público. "Quiero pedir disculpas a todo el pueblo puyutano, a toda la gente, a los niños, al fútbol sanjuanino y más que nada a la gente que les arruiné el hermoso evento de esa noche", remarcó.

Por último, aprovechó para desmentir que tenga un pedido de captura. "Ya lo que hice lo pagué hace años, no estaría acá hablando con ustedes si tuviera pedido de captura", dijo y agregó "no le pegué a nadie, fue un empujón, un momento de ira", cerró.