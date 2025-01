El hijo del Patón Bauza habló de la enfermedad del ex entrenador: "Lo que más extraño de él es..."

El ex entrenador, de 65 años, es recordado por su exitosa trayectoria como estratega, destacando los títulos continentales que obtuvo con Liga de Quito y San Lorenzo en 2014. Sin embargo, la celebración también sirvió como contexto para que Maximiliano Bauza, hijo del DT, ofreciera declaraciones sobre la delicada situación de salud que atraviesa su padre, rompiendo el hermetismo que había predominado en el último tiempo. “La enfermedad tiene su repercusión en lo físico, pero es lo que menos se nota. Es raro a veces verlo, es como que no está del todo. Es una situación rara”, dijo su familiar en declaraciones brindadas a Radio La Red, en referencia a la demencia temporofrontal que padece el Patón, una condición que afecta la conducta y las capacidades cognitivas.

En la entrevista, Maximiliano también relató los momentos más emotivos del homenaje: “La parte más linda fue antes de salir a la cancha. Fuimos al vestuario y nos reencontramos con esa generación histórica de la Liga. Ver cómo se emocionaban al verlo mostró lo que significó mi viejo para todos ellos. Estoy seguro de que todo ese cariño y energía buena le llegó y le hizo bien”.

Emotivo Homenaje Al Patón Bauza En Ecuador
El director técnico argentino fue homenajeado por la Liga de Quito, club con el que fue campeón de la Copa Libertadores de América

La enfermedad de Bauza ha generado reflexiones sobre sus posibles causas. Según su hijo, una hipótesis podría estar vinculada a los daños cerebrales derivados de los impactos repetidos durante la carrera deportiva, un tema que ha ganado visibilidad tras el estreno del filme La verdad oculta sobre jugadores de fútbol americano.

Actualmente, el ex estratega lleva una vida tranquila en un barrio cerrado, donde realiza caminatas diarias acompañado de sus seres queridos y profesionales de la salud. Aunque su interacción con el mundo exterior se ha reducido, el homenaje en Quito dejó en claro que su legado trasciende generaciones y fronteras. “Fue un evento muy cuidado y respetuoso. La verdad, no me arrepentí de haber ido. Fue hermoso y necesario, tanto para él como para todos los que lo queremos”, concluyó su hijo.

Con una carrera que abarcó clubes como Rosario Central, Vélez Sarsfield, San Pablo, y selecciones nacionales como Argentina, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, Edgardo Bauza sigue siendo una figura de admiración y cariño en el mundo del fútbol, incluso en su lucha contra una enfermedad que no ha podido opacar el impacto de su legado.

A principios de 2019, el Patón dejó sus funciones como DT de Rosario Central y se desligó completamente del fútbol. Su entorno detectó que tenía extraños síntomas y decidieron someterlo a una serie de estudios que, con el correr de los meses, determinaron que padece demencia temporofrontal.

El último que había hablado sobre el presente del Patón hace algún tiempo fue José Di Leo, su histórico ayudante de campo: “Lo que más extraño de él es poder tomar un café, porque siempre teníamos un excusa para juntarnos. Me pasa que no está más, empezás a trabajar con otra gente y empezás a comparar. No es la misma relación, no son los mismos pensamientos, situaciones de cómo la manejaba el Patón y agarro y me voy a mi casa, porque sino tengo que pelearme con todos. No estoy trabajando porque me pasa eso”.