El "Dibu" de La Chimbera, el arquero que es viral tras salir campeón y hasta bromearon con su pase al Inter Miami

La repercusión no tardó en llegar. Las redes sociales se llenaron de mensajes que elevaron a “Pachorra” a la categoría de ídolo. “Pachorra querido, no hay palabras que alcancen, hermano. Gracias a vos,La Chimbera es campeón, y el que diga lo contrario o piense distinto, vengan de a uno. Cada atajada, cada volada con alma y corazón te llevó a la gloria. Sos el alma del equipo, el que bancó los trapos cuando nadie más podía. Lo tuyo no es suerte, es corazón de cancha y potrero, de esos que nacen para esto. Jugás como un profesional, aunque todavía no lo sepas. Gracias por tanto, arquero”, escribió un hincha en Facebook, en uno de los mensajes que más se compartió.

El eco fue tan grande que incluso aparecieron bromas sobre un posible pase internacional. La página “Soy Yarco” se sumó al festejo con humor: “Después de atajar 5 penales, 1 con las manos, 1 con la rodilla, 1 con la cara y los otros porque el rival se cagó de miedo, el Inter de Miami dijo: ‘Lo queremos aunque no tenga pasaporte’”.

Mientras tanto, Franco Erazo, ahora bautizado como el “Dibu Martínez de La Chimbera”, disfruta su momento. Con la humildad de los arqueros de barrio y la sonrisa de quien sabe que cumplió un sueño, celebra haber sido el héroe que llevó a su equipo a la gloria.