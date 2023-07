El día después de Nico Pelaitay: el gol en contra, la charla con el árbitro y la arenga antes de los penales

image.png

Sobre el gol inoportuno que le dio el gol a Vélez, el mediocampista sanjuanino dijo que se le vino todo a bajo, pero una charla de campo con Andrés Merlos, el juez que dirigió el partido, le hizo cambiar el chip de ese momento: "Fue algo muy feo y muy malo para un jugador. Me sentía mal, decaído, pensar que podíamos perder el partido por un gol así. El mismo árbitro vino y me habló, me hizo levantar la cabeza al decirme que soy un jugador grande, de experiencia, que no me tenía que caer, que tenía que estar frío. Eso trate de hacer, de levantar, porque el fútbol es eso, muchas veces vas a tropezar pero lo importante es siempre seguir por los objetivos".

Ya con la cabeza de Heredia para empatar el partido 2-2 y definir al mejor en los doce pasos, dio detalles de su arenga y de lo especial que es tener a los canteranos (Leandro Regalado, Nahuel Tejada y Lucas Acosta) en el equipo.

"Hablé con todos mis compañeros, les di fuerzas, les dije que fuimos superiores a Vélez siempre, comenzamos ganando y después nos pasan a ganar por un error, una catástrofe pero lo volvimos a empatar y teníamos toda la fe que lo íbamos a ganar en los penales". Además, dijo: "Les dimos confianza, son los chicos que trabajan con nosotros. Tenían toda la confianza de que si les tocaba, lo harían porque tenían todo nuestro apoyo".

San Martín se metió en los octavos de final de la Copa Argentina por primera vez en su historia y eso es un logro importante para la institución: "Es algo muy lindo, es algo que también queda marcado en uno, uno quiere seguir creciendo con el club, que siga avanzando que es lo que todo hincha y jugador quiere", cerró Nico Pelaitay.