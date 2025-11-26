El Cantoni se prepara para una noche histórica: PacMan Fernández va por el título mundial AMB Gold

El emblemático Aldo Cantoni volverá a convertirse en el epicentro del boxeo argentino con una gala internacional organizada por el Club Julio Mocoroa y supervisada por la Federación Argentina de Box. La cita será el viernes 5 de diciembre y tendrá como protagonista al local Ezequiel "PacMan” Fernández, que buscará adueñarse del título mundial AMB Gold de la categoría Welter frente al venezolano Rodrigo Renee Caraballo Aponte. Las entradas se venderán a un valor accesible de $8.000.

La programación deportiva será extensa. Además del duelo por el cinturón, el festival ofrecerá 15 peleas amateurs y cuatro cruces profesionales que completarán la cartelera. Entre las preliminares destacadas figura el debut rentado de la sanjuanina Ludmila Arrabal, que chocará con Paola Varas de San Luis. En otro atractivo, Jorge Emanuel Lucero —también puntano— se medirá con el sanjuanino Carlos Herrera.

Como anticipo de la gran noche, este viernes 28 de noviembre a las 19.30 se instalará un ring en pleno centro sanjuanino, en el cruce de las peatonales, donde Fernández y Caraballo brindarán una sesión de entrenamiento abierta al público. Durante la actividad se realizarán sorteos de entradas entre los asistentes.

Fernández llega con una vasta experiencia: acumula 39 presentaciones desde su debut en 2010 y suma 31 triunfos por nocaut, además de siete caídas y una igualdad. En la otra esquina estará Caraballo, conocido como “El Problema”, un boxeador de 30 años que comenzó su carrera profesional en 2016 y ostenta un registro contundente de 11 victorias (ocho antes del límite) y una sola derrota. La expectativa está puesta en un choque que promete acción y un clima de fiesta en el Cantoni.