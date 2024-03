El cambio de look de Marcelo Gallardo: ¿qué pasó Muñeco?

Desde que Marcelo Gallardo aceptó la propuesta del Al Ittihad y se mudó a Arabia Saudita, los fanáticos argentinos que no consumen fútbol saudí perdieron el rastro del exitoso entrenador argentino. A sus 48 años de edad, el Muñeco está concentrado en llevar a los Tigres a lo más alto de Asia y una foto que publicaron las cuentas oficiales del club llamó la atención de los hinchas por el cambiado look que seleccionó el técnico para este momento particular de su vida.