El ajedrecista chimbero que sueña con representar al país

El oriundo de Chimbas relató que el ajedrez no llegó a su vida porque sí. Creció viendo jugar de forma recreativa a sus cercanos y él con tan sólo 8 años, empezó a interesarse por querer aprender: "Lo veía también en la tele, un tablero dónde mostraran las jugadas y eso fue lo que me entusiasmó para buscar libros en la biblioteca de cómo hacer para jugar y cómo mover las piezas".

"Es una pasión para mí y de cierta forma es un desafío personal, ya que me voy superando todo el tiempo"

Después de haber comenzado su escuela y de haberse llenado de estrategias para ganarle a su oponente, Gabriel tuvo su primer torneo el año pasado, pero los resultados no fueron los que esperó. Sin embargo, aseguró que le sirvió para seguir aprendiendo y formándose para darse su revancha. Tal es así, que lo logró y se quedó con el primer puesto en la categoría Sub16.

Mis deseos siempre son superarme y algún día representar a la Argentina

Gabi expresó que para aprender, usa el centro de la biblioteca, pero llegado el momento de alguna competencia o de tener que enfocarse en un objetivo, las paredes de su casa, es su punto de concentración: "Soy de leer mucho, ver videos y hago mucha lectura sobre el juego".

Por último, el jugador sanjuanino dijo que tiene de ídolo a otro ajedrecista local y que es un máximo exponente de este deporte en nuestra provincia.

"Yo me siento muy motivado y con mucha pasión cuando juego ajedrez. Román Herrmann es un máximo exponente del ajedrez sanjuanino, he tomado clases con él y quiero ser como él algún día, poder seguir sus pasos"