Diego Cocca fue confirmado en la Selección de México

"México me ha dado muchísimo en los profesional y sobre todo en lo humano, tener la posibilidad de ayudar desde este lugar para hacer crecer a la selección mexicana. Tuvimos charlas muy interesantes donde me he sentido muy cómodo. La dirigencia busca lo mejor para el equipo. Para mí no es poca cosa que me hayan elegido para dirigir a la selección, es algo muy importante", afirmó Diego.

"Estoy convencido de que cuando este país sienta que la Selección es de todos y quieran participar, va a ser difícil que nos paren rumbo al 2026"

"Estuve en un club espectacular, con una afición espectacular. Pero pienso que la posibilidad de dirigir a la selección de este país es algo muy importante, quiero tener jugadores que se pongan la playera (camiseta) del país y se sientan orgullosos y privilegiados. Para que eso suceda el primero que se tiene que sentir así soy yo, y así me siento", agregó.

LA BIENVENIDA DE MÉXICO AL ARGENTINO DIEGO COCCA AL FRENTE DE LA SELECCIÓN