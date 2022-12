Destrozaron un mural de Lionel Messi en Barcelona

destrozaron-mural-de-messi-en-barcelona-espana-jpeg..webp

Tras ganarle a Francia por 4 a 2 luego de empatar 3 a 3 en los 120 minutos, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni fue el campeón luego de 36 años sin poder ganarla, convirtiéndose así en un hecho histórico. Sin embargo, los hinchas franceses todavía están enojados a tal punto de que juntaron firmas para que se juegue de vuelta por distintas razones, y ahora se sumó el acto de vandalismo en España.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCmd1czlughV%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=5f93bab6-b337-4d2d-a732-b7cf7ce93b7a&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by TVBOY (@tvboy)

Dalma Maradona habló de la supuesta denuncia de Messi

Dalma Maradona rompió el silencio luego de que se conociera que Lionel Messi la había intimado debido al uso de una marca. "Estoy harta", se quejó la actriz en un durísimo descargo que hizo en sus redes sociales, en las que no solo habló de la supuesta denuncia sino también de las críticas que recibió por no haber "alentado" a la Selección Argentina.

En Socios del espectáculo revelaron hace solo unas horas una noticia que rápidamente se hizo viral por lo explosivo de la información. Es que en el ciclo de El Trece explicaron que Lionel Messi hizo una denuncia con la intención de evitar que se registre un marca de los herederos de Maradona que entraría en conflcito con una suya, y apuntaron directamente hacia Dalma.

Lejos de quedarse callada, la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe usó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo, aunque el mensaje fue confuso: "Yo no puedo entender quién correría el rumor que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa". En ese sentido, Dalma también remarcó que nadie le preguntó a ella sobre el tema y aseguró que deja "pasar miles de cosas que dicen que no son" ciertas.

"Y sí, estoy harta. Dicen que no alenté a la Selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje y con una bebé que cada vez que se gritaba un gol se ponía a llorar del miedo", agregó la actriz, apuntando también a las críticas que recibió por supuestamente no haber alentado a Argentina en el Mundial de Qatar. Muy molesta con todo lo que se generó alrededor de su nombre en los últimos días, sumó: "Ya dar explicaciones de esto me da mucha vergüenza, pero son insoportables. ¿Y ahora que le hago un juicio a Messi? ¿De verdad? ¡Déjenme en paz!".