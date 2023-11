Después de su salida del Verdinegro, César Monasterio dirigirá a All Boys

César Monasterio, DT de All Boys

San Martín aún no supera haberse quedado afuera del Reducido y mucho menos la salida sorpresiva de César Monasterio . Con ese panorama, las redes sociales anunciaron que el ídolo Verdinegro ya tiene club para el próximo año .

Primera Nacional Después del silencio, César Monasterio se despidió de los hinchas: "Me voy tranquilo..."

César apuntó fuerte entre los nombres de la lista y fue el elegido para dirigir a All Boys en la Primera Nacional. El ex arquero asumirá este miércoles y encarará el proyecto de ascenso para la temporada próxima. Llega para sustitir el cargo que deja Norberto Paparatto.

Cuando parecía que el DT iba a quedarse en San Martín por haber llegado al Reducido y a cuartos de final de la Copa Argentina, la CD decidió desvincularlo de la institución. Ante eso el entrenador guardó silencio un par de días y después escribió un mensaje de despedida en las redes sociales: "Me voy tranquilo..."

LA SENTIDA DESPEDIDA DE MONASTERIO A LOS HINCHAS DE SAN MARTÍN

"Querido pueblo verdinegro me quiero despedir, agradecerles por el cariño y respeto que me han demostrado. Para mí volver al @casanmartinsj fue cumplir un sueño y me voy tranquilo por haber posicionado al club entre los mejores, y volver a hacer historia", comienza relatando el ídolo de Concepción y protagonista del ascenso 2007.

Sin querer olvidarse de nadie, mencionó: "Agradezco al club San Martín, a los jugadores, utileros, cancheros, cuerpo médico, por habernos acompañado".