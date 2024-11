Desde Gioja hasta una reconocida conductora de tevé: el pálpito de 5 famosos sanjuaninos hinchas de Racing

Hay otros famosos que vivirán la final desde San Juan, como el exgobernador José Luis Gioja, la periodista de Telesol Daniela Pinardi y su papá Jorge Enrique, también comunicador. O el exfutbolista Fabricio "Titi" Paz o el exdiputado provincial Daniel Chanampa.

A puro nerviosismo, algunos aferrados a distintas cábalas, palpitaron con Tiempo de San Juan el duelo contra el conjunto brasilero. Todos, con la ilusión de gritar campeón después de tres décadas.

149472jpg.webp

José Luis GIoja - exgobernador de San Juan

"Estamos muy expectantes, muy optimistas. El resultado del domingo contra San Lorenzo reafirma que hay mucha garra, que hay buen equipo. Tenemos una gran oportunidad y todos queremos sacarnos la mufa de los campeonatos internacionales que se nos escurren. Tenemos claro que somos el primer equipo argentino de fútbol que trajo un título internacional al país, con ese famoso gol de Cárdenas. Todavía me acuerdo, escuchado por radio, yo lo escuché por radio. Diría que con mucha expectativa voy a hacer lo que he hecho siempre... verlo en mi casa, al lado de mi hijo Franquito, gritar los goles cuando son nuestros, poner el televisor al máximo, bajarlo después y no moverme hasta que termine el partido. De ahí no me salgo. Pero con muchísimas expectativas, muchísima alegría y muchas ganas de que Racing sea campeón, salga campeón. Nos hace falta un título".

294941835_10221718223480888_6805953354964586145_n.jpg

Federico Funes - periodista Diario El Zonda

"La previa la estamos viviendo en familia, porque mis hijos son los que más entusiasmados están en realidad. Ellos me incitaron a armar todo cuando Racing clasificó a la final, desde ese mismo día estamos armando, primero tratando de conseguir entradas, que hasta el momento no lo hemos logrado. Hemos hecho todas las filas virtuales posibles y no hemos conseguido, e incluso hoy había otra nueva, tampoco hemos logrado comprar. Pero estamos con mucha expectativa, con mucha ilusión de poder estar ahí en Asunción. Tenemos mucha fe, muchas ilusiones, pero más que por el resultado, por esta experiencia de poder estar ahí cerca y poder vivir una final en un lugar que no conocemos y que bueno, trataremos de estar acompañando como siempre hemos hecho. No tengo el resultado pensado que pueda llegarse a dar, pero sí tenemos buenas sensaciones. Confiamos en el equipo que ha demostrado muchas cosas interesantes, sobre todo a la hora de meter cuando no se puede jugar y también cosas futbolísticas interesantes".

fac51a5f-aa0c-447e-b973-4c6c9adfbeef.jfif

Daniela Pinardi - periodista de Telesol

"Soy hincha de Racing desde que estoy en la panza de mi mamá, no había otra opción en mi casa. Así es que por más que nos saliéramos campeones por más de 30 años y las gastadas del universo ocurrían año tras año, seguimos siendo de Racing. Todavía me acuerdo cuando mi papá un día vino, en el ´83, yo tendría 6 años, vino y me dijo nos fuimos al descenso Daniela, y con una cara tan de tristeza, que yo no sabía lo que era el descenso con 6 años, pero algo me imaginaba que estaba mal, muy mal. De ahí pasaron muchos muchos años hasta el 2001, que todavía me acuerdo donde estaba sentada, que estaba escuchando la radio, que estaba escuchando el partido, cortando clavos, hasta que finalmente se dio y fue una cosa increíble. Y ahora también lo vivo de una forma muy particular, porque es una copa internacional, por cómo se ha ido viviendo, por cómo ha sido este año, por Gustavo Costas que se lo recontra merece, el grupo humano también, y bueno porque lo he vivido también con mi papá de una forma distinta. Nos juntamos en la casa de él a ver los partidos, los dos solos, sentados en el mismo lugar, cada uno en su lugar, y no se permite que nadie más venga, no importa si hay otro hincha de Racing en la familia; no puede venir tampoco a ver el partido con nosotros, porque la cábala es nuestra. Así que con muchos nervios".

009add0a-f5a1-481c-83dd-b6ede5a51e34.jfif

Andrés Chanampa - vocal del Instituto Provincial de Exploraciones Mineras

"A la previa la vamos a vivir en casa con mi esposa Carmen y mis hijos Lautaro de 19 años y Luciano de 15, ambos hinchas de Racing. Allí vamos a estar desde el almuerzo hasta la hora del partido. Cábalas no tengo, pero somos ver el partido con todo (pilcha) de Racing junto a mis hijos".

650084ef-14c2-40a7-80a2-6d216e78269d.jfif

Fabricio "Titi" Paz - exfutbolista

"La previa se vive como mucha emoción. El hincha de Racing sabe que estos momentos son especiales, deben disfrutarse, vivirlos apasionadamente como solo el hincha de Racing sabe. También con muchos nervios, como toda final, es imposible vivir algo así sin nervios. Lo bueno es que el equipo está bien, jugando con mucha soltura y confianza, los jugadores importantes están en buen nivel, y creo que principal mérito es de Costas por haberles trasmitido a los jugadores que Racing es una familia. El plantel se lo ve unido como familia y Costas es el ´padre+´ de esa familia. El partido no lo voy a ver, no he visto ninguno de la copa por costumbre, y no voy a empezar justo ahora (risas)".