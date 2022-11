Demichelis fue presentado como nuevo DT de River Plate

Viral "El que no me aprueba es de San Martín": la chicana de un alumno sanjuanino a su profesor en un examen

“En principio muchísimas gracias Jorge, Matías, Enzo. Muchísimas gracias a todos los dirigentes y a todos los hinchas que de alguna manera que desde que se empezó a saber que me tocaba a ser a mí empezaron a expresar su confianza. Su buena predisposición, sus buenas energías. Gracias a mi cuerpo técnico y a ustedes. Tengo muchísimas palabras de agradecimiento para esta grandísima institución. Junto a mi grupo que se formó por grandísimos humanos, por capacidad, por un grandísimo sentido de pertenencia, vamos a honrar esta profesión para que River siga por la ínea exitosa, de continuidad, porque como me dijeron cuando se supo recibí un mensaje muy hermoso de una persona muy importante en el seno de River donde me escribió emocionadamente “nosotros no dejamos la vara muy alta, hicimos un piso y unos grandes cimientos para que ustedes le sigan dando crecimiento al club”. Prometo honrar esta situación tenemos una grandísima vocación para seguir por esa línea. Gracias Pato y Beto por estar, ustedes son la historia de River, me emociona ver a Javi Pinola en primera fila, ayer (martes) cuando convoqué a todo mi cuerpó tecnico te liberé Javi para no venir porque se que venís de emociones muy fuertes y encontradas y me pusiste ‘voy a estar ahí somos un equipo’. Esos valores son los de River. Gracias Hernán por estar, Leo (Ponzio) por incorporarte de alguna manera, sentite libre, caminá al lado de Enzo, del equipo pero también al lado mío”.

"Entiendo que desde el lado de la comunicación tenían una ansiedad necesaria pero había personas y tiempos que respetar y ellos trabajan muy bien. Se manejaron desde el primer día con el máximo respeto. Entendí la posición en la que estábamos. Marcelo merecía disfrutar hasta el último momento. Javier necesitaba comunicar al mundo River, no a la prensa. Respetamos todos los puntos hasta el día de ayer cuando me tocó llegar. Y vuelvo a agradecer porque desde que pisé Argentina desde la organización y predisposición para ayudar fueron excelentes. Estoy tranquilo enfocándose en lo que se viene: hay mucho por hacer y por decidir. Mucho que debatir. Mucho que fundamentar. Pero tranquilo"

"En principio con Enzo, Matías, y con Leo, empezamos las conversaciones para lo que será el nuevo armado del River competitivo. Seguiremos intensificando y porque no puedo tomar una decisión sin primero escucharlos: yo analizo el fútbol en ucatro factores muy importantes. El técnico, el táctico, el físico y el emocional. El lado personal. Hay dos que desde la distancia, la ofician, el sofá, la computadora, los pude analizar. Era el técnico y el táctico. Me faltan el físico que con Flavio Pérez y diego Ribery empezarmeos a debatir, gracias a la bondad y a la honestidad que tuvo el CT de Marcelo para ayudarnos a que esta transición fuera más fácil aportando toda cantidad de datos vistos para nuestra planificación. Pero me faltan esos dos factores: el físico y junto con Leo, Matías, seguiremos analizando lo emocional de cada jugador y en base a eso. Quiero jugadores que quieran estar. Jugadores que declaren como declaró Bruno, no solo que declaren bien sino que después lo hagan bien. Bruno va a estar. A Bruno lo quiero".

“Con la familia hace 19 años y medio no estoy en el país a más de uno le generará la duda de esos entrenadores jovenes modernos que nos formamos allá que venimos a hablar difícil. Mi familia por haber vivido en distintos países hablan diferentes idiomas pero en casa se habla uno solo: el idioma riverplatense. Protagonismo, disciplina, respeto, unidad, esfuerzo. Son los valores de River y nos los voy a cambiar”.

-“Si me venía con tres o cuatro alemanes me iban a decir que no estaba aggiornado al fútbol argentino, forme´un grupo con grandísimos modales humanos, sentido de pertenenjcia. Con Javi arrancamos hace dos años la licencia de entrenador, ellos concentraban juntos, empezamos a contactarnos, Javi me comentó de la licencia, de habernos enfrentado en Bayern Nuremberg de habernos encontrado en la seleccion me di cuenta que había encontrado la cultura alemana. Pasaba mucho tiempo antes y después del entrenamiento. Dije ‘Este es alemán, este me gusta’. Y nació hace dos años atrás la posibilidad de trabajar juntos. Le dije que con la licencia que estaba cursando acá en Europa no podíamos y desde ahí mantuvimos este camino la idea y el sueño y el contacto. Ahora se al…

“Con Marcelo no tuve y lo digo públicamente le agradezco a él y a todo su CT porque vuelvo a repetir y habla de los buenos modales que han inculcado y han sostenido en tantísimos años nos han facilitado cantidad de datos para que esta transición sea mucho más fácil. No me siento deshonrado si no tengo que ver a Marcelo en los próximos días que viene de sensaciones y de quiebres emocionales muy fuertes. Dejémoslo un ratito en paz, tranquilo, y ya algún día se dará el encuentro. Me atendió muy bien hace un tiempo atrás que con Fer Cavenaghi son unos de los mejores amigos lo fuimos a visitar, preparó el mate, estuvimos dos horas encerrados ahí y no tengo más que decir que muchas gracias, Marcelo, lo disfruté muchíismo como hincha, como todos los hinchas, lo dije honesta y abiertamente, hace dos años atrás en una entrevista dije que ojalá se quedara 20 años. Así lo sentía como hincha. Él decidió lo que decidió y le agradezco la posibilidad de estar acá. Cuando uno se prepara elige esta carrera como vocación por personalidad porque me ha tocado disputar a lo largo de mi carrera eventos importantes sí soñé y visualicé la posibilidad de ser entrenador de River, bueno acá estoy orgulloso”.

-“Voy a contar una anécdota con respecto al pelo. Marcelo antes de venir al club hizo una gira por Europa, todos lo saben, pasó por Manchester City donde estaba yo jugando y nos quedamos hablando después del entrenamiento. Y él me miraba y me decía ‘estás canoso, Micho’. En ese momento tenía 34. Con respecto a lo demás, hoy dimos una vuelta con Matías, Jorge, con toda la gente a disposición, por el Monumental. Me encontré con un club en crecimiento. Le agradecí a cada uno de los trabajadores que me tocó cruzar porque ellos hacen el trabajo sucio. Y un trabajo descomunal para que este equipo y club siga creciendo. Me encontré con eso. Fui al Camp ayer, desayunamos y almorzamos con Enzo y familia, me emocionó ver la evolución de esa ciudad deportiva y vamos a seguir aportando desde nuestro lado para que esta enorme institución siga creciendo”.

-“Sin dudas que lo dije hace tiempo atrás: River es el Bayern de Sudamérica. Tiene principios, modales, metodología, que se asemejan muchísimo de una historia que exige no sólo ganar partidos sino títulos y dentro de esos principios está la presión, el sentido, el pase, cuando fui jugador de fútbol entendí que como defensor anticipar estaba bien pero no alcanzaba para el paladar de River, que el anticipo tenía que ser también un pase. En otros equipos anticipar y tirarla donde sea puede alcanzar, acá en River no. El sentido del pase lo voy a buscar desde el primer día. Esta historia te exige ganar pero hay una forma que respetar. Y la vamos a intentar respetar".

“El día de la despedida de Fernando Cavenaghi, con el Monumental llenísimo, tuve la posibilidadde volver a ponerme la camiseta de River y disfrutar desde adentro. Hoy me toca volver como entrenador pero nunca me fui de esta institución: me fui en presencia física pero de corazón que están e ncualquier parte de mundo después de vivir casi 20 años afuera, el mundo River es muy grande. Me acerqué a Madrid para disfrutar junto a mi mujer y mi hijo uno de los eventos más importantes. Hoy me toca volver en presencia física, pero nunca me fui”.

