Del TC con Tobías Martínez al patinaje artístico en el nuevo velódromo: toda la actividad deportiva del finde

VÓLEY

Este sábado 15 de junio, la Federación Sanjuanina de Voleibol llevará a cabo el cuarto encuentro para la categoría mini-vóley. La actividad se celebrará en el Club Hispano, en Capital, de 10 a 12 horas.

GIMNASIA ARTÍSTICA

Este sábado 15/6, en el horario de 9 a 19 horas, el estadio Aldo Cantoni de Capital será sede de un torneo nivel inicial de gimnasia artística. La actividad será organizada por la Federación Sanjuanina de Gimnasia.

PATINAJE ARTÍSTICO

La segunda fecha del torneo provincial de esta disciplina comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo 16 de junio inclusive. La actividad se celebra de 8 a 22 horas, en el parquet del velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito.

KICKBOXING

Vuelven las veladas deportivas en el histórico Club Julio Mocoroa de Concepción. Este sábado 15 de junio se celebrará una competencia de kickboxing. La actividad comenzará a las 14 horas con las peleas amateurs, continuará a las 18 con las semi profesionales y culminará en la noche con las peleas profesionales, a partir de las 21 horas. Habrá cerca de 80 combates, con protagonistas sanjuaninos, mendocinos, puntanos, tucumanos y chilenos.

FÚTBOL

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana habrá partidos en rama femenina y masculina, de Primera y Segunda División.

Primera División – Masculino: la fecha 17 del Torneo Apertura comenzará este viernes 17/6 con Unión (VK) vs Juventud Zondina, el líder del torneo, desde las 21 horas. Los partidos del sábado 15/6 son Desamparados vs Carpintería, San Lorenzo de Ullum vs Alianza, el clásico de Concepción entre Peñarol vs San Martín, Colón Junior vs Aberastain, 9 de Julio vs Dell Bono, Marquesado vs Atenas y Sp. Picón vs Trinidad, todos a las 16 horas. Y cerrará el lunes 17/6 con Villa Obrera vs Rivadavia y López Peláez vs Minero, ambos desde las 16 horas.

Primera División – Femenino: la fecha 11 del Torneo Apertura iniciará este sábado 15/6 con Las Águilas vs Desamparados (11:30 horas), continuará el lunes 17/6 con Minero vs Trinidad (16:00), Atenas vs Palermo (16:00) y 9 de Julio vs Alianza (16:30). La fecha terminará el miércoles 19/6 con Villa Obrera vs Colón Junior (16:00) y Centenario vs San Martín (16:00).

Segunda División – Masculino: la quinta fecha de la ronda de vuelta, que inició ayer, continuará este viernes 14/6 con Fiorito vs Juventud Rivera (16:00), seguirá el sábado 15/6 con El Globo vs San Agustín, Sarmiento vs Recabarren, Los Pumas vs Defensores de los Andes, Árbol Verde vs Centenario Olímpico y Juventud Unida vs San Damián, todos desde las 16 horas. La fecha se completará el lunes 17/6 con Huarpes vs Villa Ibáñez y Punteto vs Juventud Ullunera, también desde las 16 horas.

Segunda División – Femenino: la instancia de Cuartos de Final comenzará este sábado 15/6 con Rufrano vs Carpintería (16:00 horas), y se completará el lunes 17/6 con Árbol Verde vs Universidad (16:00), AC Rawson vs Defensores de los Andes (10:30) y Unión VK vs Rivadavia (15:00).

Copa Federal Regional Amateur Femenina

Este fin de semana, equipos de nuestra provincia competirán en la sexta fecha de la primera ronda.

Zona 5: Colón Junior vs San Martín, el domingo 16/6 a las 11:30 en Colón Junior. Fecha libre: Rivadavia.

Zona 6: Juventud de Santa Lucía vs Palermo, el sábado 15/6 a las 15:30 en Juventud. Fecha libre: Alianza.

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA N°20 – LA GRANJA

El complejo deportivo ubicado en Santa Lucía también contará con una variada oferta de actividades para este fin de semana. El ingreso es libre y gratuito, todos los días y para todas las disciplinas y/o competencias deportivas.

SABADO 15 DE JUNIO

9:00 a 13:00 - inferiores Liga Social de Hockey sobre Césped

14:00 a 15:00 - Agrupación Sanjuanina de Mamis Hockey

15:00 a 16:00 - Asociación Sanjuanina de Hockey Césped

16.00 a 19:00 - Agrupación Sanjuanina de Mamis Hockey

14.00 a 19:00 - Liga Femenina de Vóley

LUNES 17 DE JUNIO

15:00 - Primera Agrupación Civil de Mamis Hockey

13:00 a 19:00 - Primera División de Liga Social de Hockey sobre Césped

RUGBY

Torneo Cuyano

Este fin de semana, los cinco equipos sanjuaninos que representan a la provincia en los torneos regionales tendrán competencia. Todos disputarán la novena fecha del calendario.

Por la Copa Oro, este sábado 15/6 Huazihul recibirá a Los Tordos (Mendoza), Universidad será local de Teque (Mendoza) y el San Juan Rugby jugará ante Club Personal Banco Mendoza, los tres desde las 15:30 horas.

Por la Copa Plata, este sábado 15/6 Alfiles recibirá a Peumayén (Mendoza) a las 15 y desde las 16, Jockey Club será local de Universitario RC (Mendoza).

Rugby Infantil

Este sábado 15/6, desde las 10 horas, el San Juan Rugby de Santa Lucía será sede de un encuentro de rugby infantil apto para todos los clubes.

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Lo más relevante para este fin de semana son los partidos de vuelta en la ronda de semifinales en la categoría Primera B. Los partidos están programados para este sábado 15 de junio.

15:30 horas | UVT Granate vs Universidad Amarillo en UVT.

16:00 horas | Universidad Negro vs Lomas Blanco en Universitario.

BÁSQUET

En el ámbito de la pelota naranja hay más actividad referida al Campeonato Apertura. Hubo y habrá partidos en rama femenina y masculina.

Masculino: en el Nivel 1 de San Juan se está jugando la ronda de semifinales. En una de las llaves, anoche Ausonia venció 70-61 a Urquiza e igualó la serie 1-1 (en el primer partido ganó Urquiza 62 a 40). El tercer encuentro definitorio será el martes 18/6 a las 22 en Urquiza.

La otra llave de semifinales comenzará esta noche. Inca Huasi y Villa Lanteri protagonizarán una vez más el clásico de San Juan y, esta vez, por un lugar en la gran final. El primer encuentro será en cancha de Del Bono, a partir de las 22 horas.

FUTSAL

Copa Argentina

En rama femenina, este sábado 15 de junio se jugarán los partidos correspondientes a la tercera fase a nivel provincial.

Cancha: Colón Junior

20:30 horas – Palermo vs Desamparados

21:30 horas – Colón Junior vs Rivadavia

Cancha: Enfermera Medina

19:30 horas – Escobar vs Batistella

20:30 horas – Minero vs Pumas

21:30 horas – La Gloria vs Juventud del Norte.

CICLISMO

Infanto Juvenil

La primera fecha del campeonato se celebrará este domingo 17 de junio, en el circuito del camping El Pinar, Departamento Rivadavia. La actividad comenzará a partir de las 9:30 horas. Las categorías participantes serán infantiles, juveniles e iniciación. La organización será de la subcomisión de ciclismo Infanto Juvenil y fiscalizado por la Federación Ciclista Sanjuanina.

HOCKEY SOBRE PATINES

Torneo Local

Serie A1 – Femenino: ayer jueves 13/6, en el Día de la Fundación de San Juan, se jugaron los partidos de la séptima fecha del torneo. Los resultados son: Unión VK 6-2 Huarpes, UVT 6-0 Social, Valenciano 1-1 SEC, Concepción 2-2 Aberastain y Barrio Rivadavia 4-3 Bancaria.

Serie A1 – Masculino: este viernes 15/6 se jugará la novena fecha del campeonato. A partir de las 21:30 horas jugarán Hispano vs Bancaria, Unión vs Lomas de Rivadavia, Olimpia vs Richet Zapata, Valenciano vs UVT y Concepción vs Estudiantil.

Serie A2 – Masculino: entresemana se jugó la novena fecha del torneo, la cual arrojó los siguientes resultados Lomas Rojo 4-5 Aberastain, Estudiantil Sub 23 4-9 Altos de San Juan, Social Celeste 3-6 Olimpia Blanco, Social SJ 8-2 Caucetera, Club Argentino 6-3 Richet Violeta, Barrio Rivadavia 4-4 Colón Junior y UVT Comunitario 1-2 Bancaria Blanco.

Superliga Femenina

Este domingo 16/6 se completará la tercera fecha de la ronda inicial. Casi todos los partidos se jugarán en San Juan, a partir de las 19 horas. Barrio Rivadavia recibirá a Andes Talleres, Bancaria a Godoy Cruz, UVT a Huarpes, IMPSA de Mendoza a Concepción, SEC a Maipú Giol y Valenciano a Social.

Alta competencia

Automovilismo

El próximo fin de semana el Turismo Carretera disputará en el autódromo de Rafaela la séptima fecha de la temporada con la presencia del sanjuanino Tobías Martínez con el Torino de nueva generación que prepara el Trotta Racing.

La actividad en pista del día sábado será con dos tandas de entrenamientos por la mañana y la clasificación que se realizará entre las 16 y 16:44.

El día domingo se disputarán las tres series clasificatorias a las 10:05, 10:30 y 10:55 y la final a 25 vueltas se largará a las 12:55.

Básquet

El sanjuanino Juan Martín Guerrero, integrando el plantel de Boca Juniors, irá por un triunfo frente a San Lorenzo para acceder a semifinales de la Liga Nacional. Los xeneizes ganaron los dos partidos jugados en la bombonerita y San Lorenzo, con su victoria de local acortó distancias, obligando a jugar un cuarto partido, que se jugará este sábado 15 a las 11:30 horas en el polideportivo Roberto Pando.

Si gana San Lorenzo habrá un quinto y definitorio partido en cancha de Boca, en caso de triunfar el equipo de la Rivera, accederá a semifinales.

Rugby

Luego de once victorias y una derrota, justamente ante su rival de esta noche, el equipo del sanjuanino Juan Pablo Castro, Pampas, jugará la final del Super Rugby Américas ante Dogos XV.

La final entre Pampas y Dogos XV tendrá lugar este viernes 14 de junio a las 16:30. Los equipos finalizaron primero y segundo en la fase regular, respectivamente, y con un partido ganado por cada uno en sus enfrentamientos.

Cabe recordar que al haber finalizado en la primera posición, Pampas se aseguró la localía, por lo que la final será en el CASI, con el arbitraje de Damián Schneider.

Tiro con arco

El próximo sábado, el sanjuanino Lucas Garcés tomará parte del torneo de salón que se realizará en la Escuela Metropolitana de Tiro con Arco, en CABA, el cual, debido al gran número de inscriptos, se realizará en dos turnos.

Garcés integró la selección argentina en 2023 y este año busca sumar puntos importantes para el ranking nacional y lograr una nueva convocatoria nacional.