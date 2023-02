De Paul se la juega: "Esta Selección es la mejor de todos los tiempos"

"Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país", declaró De Paul. Y después fue a la génesis del equipo, ponderando el trabajo de Lionel Scaloni: "Hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A 19 jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la Selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos adentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre fue algo muy claro, que lo importante es la Selección y todos entendimos cuál era nuestro pieza en ese rompecabezas".

El jugador argumentó las razones de su contundente frase: "No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)".

Además, detalló todas las malas rachas que terminó de romper el conjunto desde Scaloni desde su llegada al banco de La Selección: "No fue fácil, hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto tiempo, rompimos el récord de partidos invictos. Como equipo esta Selección logró algo sumamente importante y además la conexión con el público... La gente vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defender la camiseta".

Por último, aclaró que él simplemente habló sin la intención de generar una polémica en Argentina. "No quiero que se me enoje nadie porque Argentina tiene una historia sumamente importante y rica", sostuvo el salido de Racing.

La broma del plantel con Messi sobre el "Anda pa' allá bobo".

El campeonato del mundo regaló momentos inolvidables para todos los argentinos y también algunas situaciones que se volvieron virales en las redes sociales, las cuales tampoco escapan de ser vistas por los propios jugadores. El mediocampista campeón del mundo se refirió a ellas haciendo una alusión a cómo hacen uso de las mismas: "Somos medio boludones, nos mandamos, nos reímos".

Incluso, de los momentos más destacados fue el inolvidable "Anda pa´allá bobo" que comentó Messi tras la infartante victoria frente a Países Bajos por los cuartos de final. Por lo tanto, cuando el jugador del Atlético de Madrid recordó ese momento, le resultó imposible no acordarse de las veces que enviaron un sticker de Whatsapp con la imagen del astro argentino diciendo la frase. Igualmente, este tipo de diversión no tienen mucho apoyo de parte del capitán ya que no le gustan demasiado

"No lo gastamos tanto porque sabemos que a él no le gusta verse así, pero obviamente que se lo dijimos, que hay stickers que mandamos al grupo de WhatsApp", confesó el salido de Racing. Y agregó: "Pero no se habló tanto del tema. Con el 'Anda pa' allá bobo' no lo jodimos mucho".

FUENTE: Clarín