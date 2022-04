De la mano de Guirado, Desamparados despertó en el final

No era un partido más. El click para Desamparados tenía que aparecer y este era el partido. Al equipo Puyutano no le estaba yendo bien con Fuentes a la cabeza y el que tomó el timón del barco fue el "Mono" Guirado, quien actualmente es el DT de la Primera Local. Le fue excelente, un aprobado. Muchas veces el cómo se jugó se tiene que notar, pero no era este partido. El local tenia que respirar un poco y así fue. Casi agónico, pero lo logro. El Puyutano sumó en casa.