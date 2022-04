El 'Mono' Guirado agarra el interinato: desde la posibilidad de quedarse hasta una dupla con Dillon

Después de la derrota del fin de semana, el conjunto Puyutano se quedó sin técnico. El partido ante Sansinena fue la gota que rebalsó el vaso, ya que le marcaron tres goles jugando de local y ya había un Desamparados que no se estaba conectando. En común acuerdo, la CD y Fuentes decidieron ponerle fin a su cargo. El que toma el interinato es uno que conoce la casa: desde la posibilidad de quedarse hasta una dupla con Dillon.

Mientras que la Comisión pone sobre la mesa varios nombres, Desamparados sigue su curso a la espera de que llegue un nuevo entrenador. Sin embargo, el que tomó el interinato hasta abrochar uno, fue Emanuel "Mono" Guirado, ex arquero Víbora y que actualmente se encuentra dirigiendo la Primera Local.

"He visto los tres partidos, de esos noté una mejora. Pero el último (derrota 3-0 ante Sansinena) y los malos resultados condicionaron al técnico", resaltó el entrenador a Tiempo de San Juan.

Si bien es un técnico que conoce bastante la casa Víbora expresó que no a todos los conoce pero que hay un buen producto para sacarlo adelante: "No hay muchos jugadores de renombre, pero hay un buen plantel. Creo que se puede jugar bien. Por ahí no tenés tiempo de plasmar una idea porque son 3 o 4 entrenamientos que vas a tener, pero bueno, la idea es que los jugadores salgan a buscar el resultado que es lo que más necesitamos en estos momentos".

Ante la existente posibilidad de que se pueda llegar a quedar al frente de Desamparados, no se arriesga, pero soltó una risa tímida: "Vamos a ir trabajando en el día a día, no sé si los dirigentes ya estarán hablando con algunos técnicos, de ultima después se verá como nos va en el día del partido y cuál es la decisión que tomaran los dirigentes porque nosotros estamos abocados al plantel de primer local y tampoco lo queremos descuidar. Por lo pronto estamos haciendo doble turno, por la mañana con el federal y por la tarde con la local".

En base a eso y a lo cercano que está Ricardo Dillon de llegar a Puyuta, afirmó que es bastante positivo: "Me parece una buena opción, él está capacitado para los momentos difíciles y tranquilamente si le toca pueda sacar el equipo adelante". Seguido de esto y tras la relación que los juntó en la campaña del ascenso 2004 en la que Guirado era dirigido por el sanjuanino, se animó a soñar por qué no, con una dupla con el técnico, "todo se puede charlar".

EL MAÑANA DE DESAMPARADOS:

Tras anunciar su salida, Marcelo Fuentes se acercó al entrenamiento matutino de este martes para despedirse de los jugadores después de 8 meses de mandato. Los jugadores se entrenaron bajo la conducción de los profes hasta que mañana miércoles Emanuel Guirado asuma su interinato en la práctica que se desarrollará en cancha de Trinidad.