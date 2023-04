Daniela Molina y una cita en Brasil para el Sudamericano de karate

Una vez logrado su objetivo se decidió a volver a la competencia y desde ya hace unos años, integra la selección argentina en la categoría -68 kg mayores.

Fueron ocho años de inactividad y cuando decidió volver, lo hizo sin intenciones de competir, porque pensaba que estaba “grande”, que la forma de competir había cambiado, con un gran crecimiento del karate y sentía que no estaba para volver al alto rendimiento, por lo que sus entrenamientos eran como hobby y con el propósito de rendir para obtener el cinturón negro y de dar clases.

En 2015 se realizó un torneo nacional de estilos en San Juan y decidió probarse a sí misma; le fue bien y eso hizo que renacieran sus ganas de estar de nuevo en competencia, lo que no fue sencillo, ya que había pasado mucho tiempo y sus últimos compromisos fueron siendo muy jovencita y sabía que volver a la categoría mayor era mucho más complicada, con rivales con más experiencia, lo que hizo difícil volver a posicionarse entre los mejores porque era todo más complicado.

Daniela cuenta: “Durante muchos años fui la única sanjuanina en la selección y actualmente, ya hay más chicas integrándola, con juveniles muy bien posicionadas en el ranking, lo que indica del crecimiento del karate femenino.

El año pasado estuve peleando para ir a los Juegos Odesur, donde era importante estar en el podio para poder clasificar, ya que por pandemia, en 2020 y 2021 no hubo ranking al no haber competencia. Venía muy bien, estaba primera, hasta que en el penúltimo torneo del circuito nacional me fracturé la mano compitiendo, quedando afuera por el resto del año, hasta que me recuperé, aunque me quedé sin la posibilidad de seguir sumando puntos.

Sin embargo, nos han tenido en cuenta para esta competencia sudamericana. En el Open femenino del mes pasado salí primera y esos puntos me ayudaron a terminar de cerrar esta convocatoria”, comentó Daniela, quien también da clases, ocupándose, en el dojo de la Unión Vecinal Santo Domingo, de dar la parte deportiva a un grupo que es muy competitivo y que le está yendo muy bien, con rankeados y becados dentro del mismo.