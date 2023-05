Daniela Molina ganó medalla de plata con la Selección Argentina de Karate

La karateca sanjuanina Daniela Molina , integrando la selección argentina de karate, estuvo presente en el XXXI Campeonato Sudamericano Senior que se disputó en Sao Bernardo do Campo, San Pablo, Brasil, donde nuestra representante luchó en su categoría de menos de 68 kg, logrando, con el equipo femenino, la medalla de plata.

En relación a su experiencia en Brasil, Daniela cuenta: “Fue una experiencia muy buena con un equipo que ya conozco, solamente con los chicos de categoría juniors no había tenido oportunidad de compartir, pero encontré un grupo muy lindo, unido.

El lugar del torneo fue San Bernardo y el polideportivo donde se compitió es espectacular, con una muy buena organización. Después de llegar y un día de entrenamiento, comenzó la competencia para los más chicos, de kata; luego del pesaje, comenzó la competencia de los que hacemos kumite y estuvimos cada día alentando a quienes les tocaba competir.

Del torneo tomaron parte 13 países y Argentina era uno de los menos numerosos. Estaba Curazao con dos y seguíamos nosotros con 16 y el resto tenía de 30 para arriba y aun así terminamos terceros en el medallero, lo que es un logro muy importante.

En mi categoría –individual- me tocó comenzar en segunda ronda contra Valeria Echever (ecuatoriana que ganó medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022), cayendo en ese combate y ella, al no pasar a finales, me dejó sin posibilidades de repechaje.

En cuanto a la competencia por equipos, inicialmente no sabíamos que íbamos a hacer equipos y de eso nos informaron un día jueves, lo que fue una alegría; particularmente yo, no había tenido oportunidad de participar en equipo de manera internacional, por lo que estábamos todos muy contentos con la noticia.

La modalidad por equipo es que incluye un mínimo de dos competidoras y una máxima de cuatro, aunque son sólo tres combates, quedando una, de suplente. El orden va variando como lo decidas, a medida que van pasando las rondas, peleando las cuatro por igual. Se presenta el orden en el momento en que vas a pelar, por lo que no sabes qué rival te tocará y es open, o sea libre de peso, por lo que a una de -50 kg, le puede tocar una más pesada, de +68 kg, por ejemplo y eso es lo lindo, todas contra todas. Con dos combates ganados se pasa a la siguiente ronda.

Como balance final me traigo –en primer lugar- el grupo humano; mis compañeros, lo que son como atletas y personas, porque son realmente inspiradores y en cuanto a la competencia, siempre se trae algo para corregir, para mejorar y también mucha motivación para los siguientes objetivos.

Por ejemplo, si bien recién llego, ya estoy viajando a Tucumán, a la tercera fecha del circuito femenino, luego del Open femenino de Córdoba y del Copa Atlántico de Mar del Plata. Lo que logra esta competencia internacional que tuvimos, tan cerca de una nacional, como el que viene en Tucumán y que el grupo haya tenido tan buenos resultados en todos los sentidos, porque vinieron medallas tanto en kumite como en kata, es que todos están muy motivados y éste, va a ser un lindo torneo para volver a medirte. Todos estamos con muchas ganas de pelear, por lo que –seguramente- va a ser un lindo torneo”, dijo Daniela.