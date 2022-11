¡Cuidemos a Messi! Mirá de qué se trata la nueva App, y usala aquí

Es muy importante en la vida saber cuándo callarse, cuándo pedir perdón y cuándo dar las gracias. A Lionel Messi , se le deben todas. Mirarlo jugar en silencio para disfrutarlo, pedirle disculpas por los momentos en los que no creímos en él, y agradecerle por hacer que el fútbol valga la pena. Pero al parecer, el boxeador mexicano Canelo Álvarez , no conoce estos modales.

Uno de ellos, simulaba ser una imagen que había subido el astro a su cuenta de IG, en donde estaba limpiando el piso con una camiseta de México. Claramente, la foto estaba editada, y Messi nunca publicó nada agresivo para con ellos. Pero se ve que hace mucho que Canelo no se sube a un ring y tiene ganas de pelear. "Hdp" y "que le pida a dios que no me lo encuentre" fueron los primeros mensajes que publicó el boxeador junto a ese screenshot falso.

No obstante, a este episodio, el profesional del país de Chespirito volvió a confundirse y consideró que Messi había pisado una remera de su seleccionado en los festejos que se dieron en el vestuario. Pero al parecer, las fallas no sólo las tiene en su cabeza, sino también en sus ojos. Lo que se ve en el video de esta escena, es al jugador del PSG sacándose los botines y enredándose sin querer su pie en dicha "playera".

Por este motivo, muchos deportistas y amigos del "Diez", además de los 44 millones de argentinos, salieron a defenderlo. El primero y el más cercano a él, fue el Kun Aguero, quien quiso explicarle respetuosamente que en los vestuarios siempre hay camisetas tiradas, ya que se las sacan y las dejan ahí para que luego las laven. "Canelo, directamente no debes pisar Argentina. Con esto te ganaste el odio mundial. Justo con Messi. Es como decir algo en contra de Maradona", le expresó Sergio.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1597362288226631681 Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico https://t.co/kLmmV59lp7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Además, el ex Manchester City le respondió un mensaje y le explicó la situación por Twitter y tuvo un intercambio de palabras en el cual Canelo volvió a quedar expuesto. "Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo", comenzó el boxeador. A lo que el Kun disparó: Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

Por su parte, el boxeador volvió a comentar: "Tu también cabrón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron", y Aguero cerró: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico".

¿Qué es la Messimetral y por qué es inevitable amar Argentina?

El que no se divierte en este país, es porque no quiere. En medio de la polémica que Canelo tiene con la vida, y mientras ataca a Messi por las redes sociales, alguien creó una app gracias a la cuál se puede saber a que distancia están ambos deportistas. ¿El objetivo? Salir en rescate de la "Pulga", en caso de ser necesario.

FisR3thWIAAfGLk.jpg

La aplicación es gratuita, tal y como lo comunicaron desde el perfíl de Instagram 20.dedos, explicaron: "Ante esta situación queríamos ayudar desde donde nos toca. Por eso hicimos una plataforma que mide la distancia entre Canelo y Messi para que no se crucen".

Para utilizar Messimetral, hace click aquí