Un luchador argentino desafió a Canelo Álvarez para defender a Messi

El boxeador Canelo Álvarez explotó de furia contra Lionel Messi , a quien amenazó abiertamente tras el 2-0 de la Selección Argentina a México , por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 . Un desconocido luchador argentino recogió el guante y desafió al boxeador mexicano : "Es un cagón. Me encantaría darle una paliza personalmente para defender a mi ídolo" , sentenció Franco Tenaglia , especialista en "vale todo".

image.png

¿Por qué Canelo Álvarez explotó contra Lionel Messi?

¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! La bronca del actual campeón mundial absoluto de peso supermediano se originó después de que se dieran a conocer los festejos del combinado de Lionel Scaloni en el vestuario, especialmente con el 10, autor del gol que allanó el camino. En pocas palabras, Canelo acusó a Messi de "limpiar el piso con una camiseta de México", algo que no ocurrió pero que fue viral en redes sociales a través de un video sacado de contexto.

Al repasar las imágenes, se observa que en realidad el capitán, que es admirado por su humildad dentro y fuera de la cancha, se está sacando sus botines, y lejos está de pisar a propósito la camiseta que seguramente intercambió con un jugador rival tras el partido. Sin embargo, generó la bronca de Canelo: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto", rezan los posteos del boxeador en su cuenta de Twitter.

image.png

El video del que habla el boxeador mexicano