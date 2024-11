Cristian Medina, en la cuerda floja: se entrenó apartado y no estará en la lista vs. Lanús

Aunque en las entrañas del predio de Boca en Ezeiza habían comentado en la semana que Cristian Medina mientras el Consejo de Fútbol negociaba su pase con Fenerbahçe, aún no se disipó . Durante el entrenamiento de este viernes, lo enviaron a trotar alrededor de la cancha y no participó de los ejercicios futbolísticos con el grupo.

Al entrenador no le gustó nada el gesto del volante de pedir que no lo pusiera en Rosario. Días antes, el cuadro turco había presentado una nueva propuesta de 10 millones de dólares, más cinco en objetivos alcanzables y una plusvalía del 20 por ciento por una futura venta, que alcanzó las pretensiones económicas del Xeneize debido a que se acercaba bastante al monto de la cláusula. Sin embargo, presentaron una contraoferta porque no les convencía el método de pago en cuotas: querían que el dinero ingresara rápidamente y no tener que esperar tanto. Fenerbahçe aún no contestó esta cuestión.

Medina ya expresó reiteradas veces su deseo de emigrar del club en el próximo mercado de pases. De hecho, el conflicto empezó cuando salió a la luz, en un video oficial del canal de YouTube de Boca, una conversación entre él y Miguel Merentiel en la que le decía que "si no lo vendían ahora, le tenían que hacer contrato de por vida".

De todas formas, el futbolista se dio cuenta de que había cometido un error y le pidió disculpas a Gago, que entendió que había "actuado en caliente" y que era una metida de pata lógica para un chico de su edad. Eso no quita que no sintiera cierta decepción y enojo por su actitud. Por lo tanto, su indulto, que ya fue otorgado a otros jugadores como Frank Fabra y Sergio Romero - que estaba en "capilla" tras su pelea con los socios en el Superclásico, deberá esperar un tiempo más. Medina seguirá apartado del plantel cuando se realicen tareas grupales y correrá solo alrededor de las canchas del predio. La tensión continúa...