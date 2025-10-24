viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol internacional

Crecen los rumores sobre la llegada de Julián Álvarez al FC Barcelona: qué dijo su representante

Además, del elenco culé, el Araña estaría en carpeta de varios clubes poderosos del Viejo Continente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, suena para varios equipos de Europa.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, suena para varios equipos de Europa.

Las especulaciones sobre el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid han cobrado fuerza tras los últimos resultados adversos del club, pese a que el delantero argentino cuenta con un contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros. En este contexto, Fernando Hidalgo, representante del futbolista, desmintió de manera categórica los rumores que circulan en torno a su representado, según declaraciones recogidas por Calciomercato.it.

Lee además
rosario central le gana a sarmiento, lo hunde en el descenso y le da una manito a san martin
Primera División

Rosario Central le gana a Sarmiento, lo hunde en el descenso y le da una manito a San Martín
todo listo para el campeonato panamericano de clubes: los grupos que tendra san juan
Hockey sobre patines

Todo listo para el Campeonato Panamericano de Clubes: los grupos que tendrá San Juan

En las últimas semanas, diversos medios han vinculado a Julián Álvarez con una posible salida del conjunto rojiblanco. Entre las versiones difundidas, una de las más recurrentes apunta a un supuesto interés del Barcelona en fichar al delantero para la próxima temporada. No obstante, el elevado coste de la operación y la situación financiera del club catalán dificultan la viabilidad de esta opción, a pesar de que el jugador goza de buena consideración en la Ciudad Condal y en otros grandes equipos europeos.

Otra de las hipótesis que han circulado sostiene que el internacional argentino no estaría satisfecho en el Atlético de Madrid y que buscaría un destino que le garantice la obtención de títulos. Según estas informaciones, el futbolista habría rechazado una oferta de renovación, aunque su vínculo contractual con el club se extiende hasta 2030.

Frente a este escenario, Fernando Hidalgo intervino para aclarar la situación y desmentir las versiones sobre el futuro de su representado. “Nada de lo que se ha escrito es cierto, son solo especulaciones fantasiosas”, afirmó el agente al ser consultado por Calciomercato.it sobre el porvenir de Julián Álvarez.

La imagen de Julián exhausto y con la cabeza baja tras el pitido final del encuentro que terminó 0-4 ante el Arsenal ha pasado a simbolizar el momento que atraviesa el delantero argentino. En ese partido, Álvarez fue el único capaz de inquietar la portería rival, llegando a estrellar un disparo en el travesaño, pero la derrota y la falta de acompañamiento ofensivo acentuaron su frustración. Esta sensación de descontento no es reciente: durante un enfrentamiento de Liga contra el Mallorca, el exjugador de River Plate ya había manifestado su molestia al ser sustituido, mostrando su inconformidad por ser habitualmente el elegido para abandonar el campo.

Un artículo del medio catalán Sport señaló que “comienza a frustrarse en el Atlético y tiene cada vez más claro que si el proyecto no cuadra y no puede optar por títulos, deberá buscarse otro equipo en Europa”. La reiteración de estas situaciones ha hecho visible el malestar de Álvarez, quien, pese a sus esfuerzos y capacidad para generar peligro, no logra revertir la dinámica negativa de su equipo ni encontrar el respaldo necesario para competir por títulos.

El elogio de Guardia para con Julián Álvarez

Hace pocos días, hasta Josep Guardiola había mostrado cierto arrepentimiento en haber dejado a ir al delantero argentino del Manchester City, al declarar: “El año del triplete, ¿te acuerdas de los jugadores que dejaba en el banco? Ayme Laporte, central increíble y titular en la selección, Julián y otros que ahora me encantaría tener, pero querían jugar más y se fueron. Julián tenía que competir con Erling, lo cual fue algo top. Y por eso ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, con un entrenador y compañeros de talla mundial y le está yendo increíblemente bien. Y ahora me encantaría tenerlo, pero lo entiendo”.

El propio delantero, en sus intervenciones públicas, ha reiterado su satisfacción por formar parte del equipo colchonero, al que eligió incorporarse en el verano de 2024 tras descartar propuestas económicamente superiores, como la del PSG. La directiva del Atlético de Madrid tiene la intención de iniciar conversaciones para mejorar las condiciones contractuales del jugador, quien se ha consolidado como una pieza fundamental en la plantilla en poco más de un año desde su llegada.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

‍Santiago Flores, el sanjuanino que se consagró campeón mundial de powerlifting en Brasil

"Es increíble, podría haber estado en San Juan": el Kun Agüero contó detalles de su casi pase al Verdinegro

Universitario se juega la última chance para acceder a semifinales del Cuyano

Pilotos sanjuaninos correrán este viernes en La Plata en TC Pick Up y TC Junior

En un año muy difícil, River va en busca de la final de la Copa Argentina: hora, formaciones y por dónde verlo

Suspenden por seis meses a un árbitro sanjuanino por "irresponsable"

De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación

Con el sanjuanino Álvarez, Argentinos dio el golpe ante Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sede Liga Sanjuanina de Fútbol.
Liga Sanjuanina

Suspenden por seis meses a un árbitro sanjuanino por "irresponsable"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Te Puede Interesar

Un evento en Chile promueve a que proveedores chilenos vengan por contratos a San Juan. 
Leña al fuego

En medio de la polvareda por Vicuña, los proveedores chilenos se arman para desembarcar en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen captura: Canal 13. video
Video

Previo a las elecciones, Orrego caminó por la Peatonal y saludó a los sanjuaninos

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino
Capital

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

Siento que no quepo en este mundo: la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina
Debate

"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina

Tras la eutanasia legal en Uruguay, gran parte de los sanjuaninos están a favor de que se abra el debate en el país
Encuesta

Tras la eutanasia legal en Uruguay, gran parte de los sanjuaninos están a favor de que se abra el debate en el país