Corinthians recupera un jugador que podría amargarle la fiesta a Boca

El ex jugador del Chelsea, Willian , es la gran carta del Corinthians y, como la Copa Libertadores es el gran objetivo del Timao, el cuerpo médico hará todo lo posible para que pueda disputar el partido por octavos de final contra Boca Juniors. El equipo dirigido por Vitor Pereira, viene de disputar los octavos de final de la Copa do Brasil, en la que goleó a su clásico rival, Santos, por 4 goles de diferencia. Los goles de Giuliano, Gustavo Mantuan y Raúl Gustavo le dieron la victoria al Timao. El 13 de julio, jugarán el partido de vuelta.

El Timao llega afilado al partido contra Boca Juniors: pelea arriba en el Brasileirao, sacó una gran ventaja por la Copa do Brasil y viene en una racha positiva, en duelos de eliminación directa, frente al club de La Ribera. El equipo paulista modificó la lista para la Copa Libertadores y sumó los ingresos de: Bruno Méndez, Rafael Ramos, Wesley, Giovane y Willian. Corinthians no podrá contar con tres jugadores, ya que, por sus lesiones, no estarán disponibles: Maycon, Gil y Paulinho.