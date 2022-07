Cordobés, vive en pleno Concepción y es un enamorado de San Juan: Facu Cabrera, el as del 'Purruco' Antuña

Inició a los 5 años en el club Las Palmas, situado en la Capital de Córdoba. Allí dio sus primeros pasos hasta que a los 17 lo sorprendió una propuesta que no la dudó ni un segundo: "Me salió una oportunidad a través de mi representante Marcelo Berza de venir a jugar a San Martín y no lo dejé pasar. Del 2018 que estoy acá" , afirmó el jugador en charla con Tiempo de San Juan .

Facu relató que no fue fácil venirse de tan chico a San Juan, pero que lo pudo su sueño para seguir creciendo dentro del fútbol: "Estaba cerca de mi familia, y de un día para el otro me salió esta oportunidad y no la dude; es un club grande de la provincia y es grande a nivel país, entonces desde el minuto cero vine a San Juan. La provincia me recibió muy bien y me adapté muy rápido".

El jugador de San Martín, que se desempeña como mediocampista en el equipo de Antuña y en la Primera Local, vive a dos cuadras del club y ya se hizo habitué de la zona cuando le toca salir a entrenar o volver a donde hoy reside: "Me cambié para estar más cerca del club. Hace dos años me puse de novio con una chica (Agustina) sanjuanina y su familia también me acompaña siempre".

De a poco se fue metiendo en el plantel de la Primera Local hasta ser uno de los señalados por Raúl Antuña: "Cuando estuvo Ferrari también estuve entrenando con Primera pero llegaron los refuerzos y nos bajaron (haciendo referencia a él y a los otros chicos de la cantera), después Antuña nos volvió a subir y el fin de semana pude debutar. Sabia que no me tenía que desesperar y sabía que si entrenaba bien en la Local me iba a llegar la oportunidad", remarcó.

El cordobés mencionó que por fortuna o porque alguien así lo quiso, este fin de semana pasado fue convocado y le tocó entrar: "Justo mi mamá y mi abuela habían venido a verme, fue todo redondo. Estuvieron en la platea acompañándome".

Siempre cuando toca residir en otro espacio que no es de uno, siempre se extraña sus cosas y hasta las costumbres propias de cada provincia, pero Facu, el joven futbolista de la Primera de San Martín expuso algo muy particular: "Me gusta mucho San Juan, podría decir que mucho más que Córdoba; la tranquilidad, el ritmo de vida. Eso me gusta. Córdoba es acelerado, la gente por poco te pasa por encima".

En cuanto al equipo, Facu dijo que "estar en el equipo se siente hermoso, es la primera vez que comparto vestuario con esta clase de jugadores. El plantel está bien, los resultados, la tabla... el objetivo es clasificar y ascender. Están todos positivos y hay mucha confianza".