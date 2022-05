Conmoción por la muerte de un querido profesor de artes marciales 

"Hace tres semanas fui a un control y estaba anémico , deshidratado y muy bajo en peso , inmediatamente mí doctora me pidió la internación. Me interné sólo , sin acompañantes porque me gusta arreglar mí vida sólo , medio terco , medio mal , pero soy así odio molestar , a los tres días me desvalijaron la casa , al otro día , le robaron a mí hija , le pegaron , les pegó y a todo esto yo estaba escuchando todos los gritos del otro lado del celu , momento asqueroso de mí vida , miedo por ella , escucharla gritar y yo encerrado , no se lo deseo a nadie. Tomografía , electrocardiograma , 8 radiografías , ( ya soy radiactivo ) videoendoscopia , punzion lumbar , urocultivos , protocultivos y toda palabra que termine con cultivo , me hicieron una flebitis y una trombosis en un brazo por no poner bien un suero , en el otro me endurecieron las venas , sacarme sangre todos los días , me consumió la cama , dolores por todos lados , no tengo fuerzas en un sólo músculo de mí cuerpo súper débil , pero bue , ya fuera , YA DE ALTA , arrancando de cero otra vez en mí vida , con ganas , fuerte de alma , agradecido a Dios , a la vida que la amo , y la divinas personas que molesté , ellos saben quiénes son , acá estoy de nuevo y no conozco otra dirección que ir para adelante , disculpen el texto pero quería contarles para que valoren mucho la vida , es hermosa ..... Cómo siempre digo AGRADEZCAN MÁS .... PIDAN MENOS!!!!", fue una parte de su mensaje tras recibir el alta.

Si bien desde su entorno manifestaron que lentamente se estaba recuperando, en las últimas horas perdió la vida y desde que esa noticia trascendió, las redes sociales se colmaron de sentidos mensajes de despedida.

