Con tres sanjuaninos de arranque, Independiente y Barracas Central empataron 1-1

Independiente y Barracas Central no se sacaron ventajas en el Estadio Claudio Chiqui Tapia en un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional. Con goles de Baltasar Barcia para el Rojo y Facundo Mater para el Guapo, fue igualdad 1-1 en el arranque de la jornada siete. Sergio Barreto fue expulsado en el primer tiempo. El encuentro tuvo presencia de sanjuaninos desde el arranque: Matías Giménez en la delantera del Rojo y en el Guapo con Francisco Álvarez de Central y Alan Cantero arriba.

El duelo arrancó con todo. Antes de los 30 segundo, Baltasar Barcia quedó solo dentro del área y sacó un potente remate que no pudo contener Andrés Desabato y abrió el marcador en favor del elenco de Leandro Stillitano. Los de Rodolfo De Paoli reaccionaron rápido y a los cuatro minutos, Facundo Mater encontró un rebote fuera del área tras un tiro de esquina y le rompió el arco a Rodrigo Rey para establecer el empate. Pese a la promesa de lluvia de goles, no hubo más emociones, aunque se armó un entretenido partido de ida y vuelta. Poco antes de la media hora de juego, a la visita se le hizo el partido cuesta arriba por la expulsión de Sergio Barreto, que llegó tarde y con la plancha sobre Ricardo Centurión por lo que Fernando Echenique no dudó en mostrarle la roja directa.