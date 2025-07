Con Leandro Paredes y Fideo Di María arranca el Torneo Clausura: los detalles y la programación de la primera fecha

"Boca ya me hizo sentir lo que me espera en el Mundial de Clubes. Empecé a ver lo que era el fútbol argentino ahí. Después depende de lo que yo haga adentro de la cancha y cómo me mueva. Creo que eso es lo importante. Sé que es mucho más duro, hay más golpes y se corta el partido, pero después dependerá de mí, de que yo pueda sacar mis armas para poder ayudar al equipo”, explicó el Fideo el día de su presentación en Rosario Central.