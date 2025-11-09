domingo 9 de noviembre 2025

Fórmula 1

Colapinto acelera en Interlagos y va por los primeros puntos del año

El piloto argentino de Alpine correrá una nueva fecha de la Fórmula 1 este domingo por la tarde en el GP de Brasil. El cronograma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Franco Colapinto, que fue confirmado por Alpine como piloto principal para 2026, vuelve a la acción tras un fin de semana de descanso y correrá en el GP de Brasil, la tercera de la seguidilla de cuatro carreras en América. El piloto argentino tendrá como objetivo demostrar que merece una butaca en la próxima temporada y dejar atrás la actuación que tuvo en este circuito el año pasado, cuando chocó bajo la lluvia de San Pablo. Conocé todos los detalles sobre la carrera del domingo.

Franco Colapinto fue confirmado como piloto oficial de Alpine para la temporada 20256 de la Fórmula 1
Antes de subirse al monoplaza para arrancar su participación en Interlagos, Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular de cara a la próxima temporada, algo que le dará tranquilidad para terminar este 2025. Durante las Prácticas Libres 1 el argentino finalizó 16° y completó su mejor registro en 1:11.160, a 1.185 segundos del líder Lando Norris (1:09.975).

Por la tarde del viernes se llevó a cabo la clasificación de la carrera Sprint, y allí Colapinto quedó al borde de avanzar a Q2 pero finalizó 16° con un tiempo de 1:10.441 y fue eliminado en la Q1. El piloto de Alpine largó en dicha posición para la carrera del sábado, mientras que su compañero Pierre Gasly salió octavo.

En la carrera Sprint el argentino se accidentó y tuvo que abandonar a poco del inicio, pero afortunadamente los mecánicos de Alpine pudieron arreglar su monoplaza para la clasificación de la tarde. Allí, Colapinto tampoco pudo encontrar su mejor versión y quedó eliminado en la Q1, por lo que deberá largar en el 18° lugar este domingo en Interlagos.

Colapinto en el GP de Brasil en F1: los horarios y el cronograma

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1 - REALIZADO

Clasificación Sprint - REALIZADO

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint - 11.00 - 12.00 REALIZADO

Clasificación - 15.00 - 16.00 REALIZADO

Domingo 9 de noviembre

Carrera - 14.00

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

