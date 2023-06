Cinthia (56) le contó a Tiempo de San Juanque pasó por varios clubes femeninos y que después de algunos entrenamientos se dio cuenta de que el arco era su lugar en el mundo. La elección no llegó porque sí, es que su hermano en ese momento atajaba para un equipo de Angaco y su influencia fue mucha: "Me llamaba mucho la atención verlo atajar, me encantaba y ahora de grande lo pude realizar", dijo.

La sanjuanina recientemente tuvo un paso por Defensores de Los Andes de Chimbas en la B Local femenina y después de eso, decidió empezar a jugar para Huracán de Angaco, en la Liga departamental. "Me gusta mucho el fútbol. Lo disfruto. Ahora también hago Newcom (una disciplina que es técnicamente similar al vóley)", relató Cinthia, quien además es representante de La Glorieta, el primer equipo de fútbol de LGBTIQ+ en San Juan.

Por el día es empleada doméstica y en su casa tiene su tallercito de costura, se la rebusca, emprende y lleva una vida activa en el deporte. "Hace poco empecé en el Newcom, me gusta andar en bici y martes y jueves entreno en Huracán".

Cinthia, la arquera que rompe barreras en Huracán de Angaco y no se pone límites para alcanzar sus metas.