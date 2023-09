'Chuky' Muñóz y el día después del boxeo: del sueño cumplido de China a la inolvidable pelea en el Luna Park

El boxeo es mi vida, me dio todo: mi familia, mi casa mi trabajo y todo lo que soy ahora El boxeo es mi vida, me dio todo: mi familia, mi casa mi trabajo y todo lo que soy ahora

image.png

En su momento de alza con el boxeo, el Chuky no se pudo dedicar plenamente a eso. Tenía que trabajar y en su espacio libre, poder continuar con su vida deportiva.

"Trabajaba en una contratista de las mineras, empresa que me apoyó toda la carrera, en la última etapa de amateur y casi toda la profesional, me daban permisos para viajar y eso, pero no me podía dedicar de lleno. Es como que tenía la posibilidad de salir, pero tenía que trabajar igual", afirmó el ahora rivadaviense y papá de Felix, Santiago, José y Laila.

El boxeador recordó que su mejor escena fue en el Luna Park en el 2008. Esa noche se midió ante el chaqueño Diego Hernández: "Era campeón argentino, en ese momento venía bajando a todos los rivales y me tocó enfrentarlo. Fue una pelea durísima, un palo a palo a 10 round. Esa velada tuve a jurados internacionales como uno sudafricano, de EEUU e Italia. Me sentí conforme, di una buena imagen y empecé a ranquearme. Fui campeón número 1 en el mundo por 10 meses".

image.png

Desde muy pequeño, Mauri siempre tuvo un sueño y con el boxeo lo pudo hacer realidad. "No sé por qué, pero siempre dije que iba a conocer China y de grande y con el boxeo, pude hacerlo. He viajado casi por todo el mundo", señaló.

Actualmente, el ex boxeador es técnico nacional de infantil y de mayores, además tiene un gimnasio en Rivadavia en la que comparte sus días con los pequeños soñadores que quieren ser gigantes como él. "El objetivo con los chicos es darle un lugar en este mundo, no me importa si son campeones o no. Yo quiero que tengan un lugar, que puedan salir y que siempre vean que hay una meta y una oportunidad para salir adelante", cerró Mauricio "El Chuky" Muñóz.