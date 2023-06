Chiqui Tapia, en modo basado: el palazo a Mbappe por los títulos de Sudamérica

La consagración de Uruguay en el Mundial Sub 20 que se celebró en Argentina no hizo más que reavivar la polémica que se disparó hace unos meses por las palabras de Kylian Mbappé, referente de la selección de Francia. Por supuesto, que La Celeste haya conquistado el título ante Italia no es un dato menor, porque se repitió lo que ocurrió en la última Copa del Mundo de Qatar, que Argentina le ganó a Francia.