Carlos Becerra, el mendocino del Trail: sus comienzos, San Juan y el "primer baile" en un maratón de calle

Comencé en carreras de pista, luego calle y en 2018 Trail Running. A esto lo elegí porque siempre me gustó correr

Carlos Becerra viene de ganar la Maratón Internacional de Mendoza y cuenta que se está preparando de la mejor manera para llegar a San Juan: "La provincia me encanta, es bastante desafiante, tiene muy buenas montañas y las veces que he ido a correr lo hacía siempre en montaña. Tengo cantidad de atletas amigos ahí y esta vez vamos por un maratón de calle. No soy muy de correr en la calle, pero este año me lo propuse. Además, es una carrera que me queda cerca y es muy lindo el circuito".

Carlos Becerra.jpg

El campeón de Malargüe se remotó hace tiempo atrás y expresó que "cuando inició en este deporte, fue corredor de pista": "He podido recorrer toda la Argentina y otros lugares también gracias al Trail".

"No tengo expectativas todavía, soy de los que les gusta ir correr y después sacar los resultados. No me gusta decir que voy a ganar o que saldré segundo o tercero porque en una maratón pueden pasar muchas cosas", relató Becerra, el mendocino del Trail.

8va Edición de la Maratón de San Juan

La carrera de 42 km comienza entre montañas, desde el Dique Punta Negra, y continúa a lo largo del perilago, pasando por cerros y viñedos, cruzando la Quebrada de Zonda, el Autódromo Eduardo Copello y transitando por la Ruta del Sol antes de llegar a la Avenida Libertador General San Martin. Este tramo está rodeado de un hermoso boulevard y una arboleda típica que te acompañará hasta el corazón de la Ciudad de San Juan. En este tramo, recorrerás los lugares más emblemáticos de nuestra provincia, como la Casa de Gobierno, el Estadio Aldo Cantoni, el Parque de Mayo, la Casa Natal de Sarmiento y la Catedral de San Juan. Todo esto forma parte del atractivo del circuito, culminando y coronándote con una medalla en el pintoresco frente del Teatro del Bicentenario.

Además de la carrera de 42 km, también ofrecemos distancias de 21 km, 10 km y 5 km, por lo que todos pueden ser parte de la Fiesta Urbana del Running. Tanto los profesionales que buscan mejorar sus tiempos como los aficionados que desean disfrutar del deporte en el contexto de un gran evento que reúne a corredores de todo el país y países limítrofes.

Las distancias de 42km y 21km se encuentran certificadas por la WORLDATHLETICS y la C.A.D.A lo que significa una garantía de calidad, medición precisa del recorrido, reconocimiento internacional, seguridad para los corredores y una oportunidad para el ranking y la calificación.

Información sobre la carrera

Fecha: Domingo 23 de Julio

Horarios y Lugar de Largada:

42 K : 8:30 AM - Embarcadero Dique Punta Negra, San Juan.

21K: 9:00 AM - Quebrada de Zonda, San Juan.

10K : 9:00 AM - El Almendro Sport, San Juan.

5K : 11:00 AM - Patio Alvear. Ciudad de San Juan.

(Los horarios puede sufrir modificaciones)

Llegada General: