Boxeo: un guanteo de experiencia y con una campeona mundial

La cita será el 21 de mayo en Londres. Cecilia Román inició la cuenta regresiva para la velada en la que se enfrentará con la inglesa Ellie Scotney. La pugil pondrá sobre la mesa su título de campeona intercontinental de peso Súper Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo . Román sabe que esa búsqueda por el cinturón no será nada fácil y como si fuera poco, quien la está entrenando para que pueda llegar al 100% en su preparación es nada más y nada menos que una ex campeona mundial del boxeo.

Boxeo.jpg Román junto a 'La Tigresa' en un guanteo lleno de experiencia

Será la primera vez que la boxeadora sanjuanina pelee con la supervisión de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), recordando que siempre lo hizo a través de la Federación Mundial de Boxeo. Además, peleará en la categoría Supergallo (55,300kg), que es un escalón mas arriaba de lo que suele pelear (Gallo 53.500kg).

"Marcela me ayuda en lo que es el guanteo, ya que ella ha peleado en Supergallo (55kg) y en Pluma (57kg). Y como mi próxima pelea es ahí en Super Gallo entonces me viene bien en cuanto al peso. Ya hemos hablado para que también me ayude la semana que viene y la verdad que es un placer el poder tenerla, adquirid experiencia, es una boxeadora fuerte", cerró.