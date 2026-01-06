Boca tiene acordados dos amistosos de pretemporada ante rivales de jerarquía

Boca Juniors jugará un amistoso en La Bombonera contra Millonarios de Colombia.

A tres días de haber iniciado la pretemporada en el predio de Ezeiza, Boca confirmó sus dos amistosos previos al arranque del Torneo Apertura 2026. El Xeneize se enfrentará a Millonarios de Colombia y a Nacional de Uruguay en La Bombonera, con una gran novedad que celebrarán los socios adherentes.

El primer compromiso será ante el conjunto colombiano el miércoles 14 de enero y para ese partido, Boca destinará el 50 por ciento de las localidades populares a los socios adherentes, quienes generalmente no cuentan con oportunidad de adquirir una localidad para concurrir al estadio.

Boca Juniors vs Millonarios por la . pic.twitter.com/tvQ1uOGzal — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026

Vale mencionar que Millonarios, además, se medirá con River el domingo 11 de enero en el Campus de Maldonado, en Uruguay.

El segundo encuentro será el domingo 18 de enero frente a Nacional, en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, el mismo escenario en que ya ha disputado un amistoso: ante Juventude de Brasil, el receso veraniego pasado.

Vale mencionar que la dirigencia boquense todavía no sumó refuerzos a un plantel numeroso pero que ya demostró que tiene algunas carencias, sobre todo del mediocampo hacia arriba. En ese sentido, mantiene negociaciones por Marino Hinestroza y Alexis Cuello, aunque las operaciones presentan trabas y aún no se resolvieron.

El debut de Boca en la Copa de la Liga será el último fin de semana de enero, frente a Deportivo Riestra en La Bombonera.

En cuanto a los amistosos de preparación, es atinado destacar que todavía no hay día ni horario confirmados pero ambos cotejos se jugarían por la noche para evitar las altas temperaturas.

