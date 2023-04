Boca sigue buscando DT: el candidato, el que gusta y los que corren de atrás

"Me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca. Hace siete años me fui de Boca, me formé como entrenador, como futbolista y hoy me encuentro en Tigre, después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino, y tratando de hacer mi camino. Si esa posibilidad existe, si hay interés nos sentaremos a charlar para definir lo mejor", declaró tras el triunfo del Matador sobre Lanús por la fecha 9 de la Liga Profesional.

Sin embargo, el de Martínez no es el único nombre en carpeta. José Pekerman, que hace unas semanas dejó su cargo al frente del seleccionado de Venezuela, reúne todos los requisitos que pretenden desde Boca para esta nueva etapa: tiene sobrada experiencia, voz de mando, buen manejo de vestuario y es ajeno al club, a diferencia de los últimos entrenadores.

Además, tiene el plus de que conoce a Riquelme, a quien dirigió en su paso por la Selección Argentina. La contra es que según trascendió, tendría decidido seguir trabajando a nivel de selecciones.

Además, hay dos uruguayos que también están en la consideración. Diego Alonso, que dirigó a Uruguay en el último Mundial de Qatar y ahora se encuentra libre, y el Cacique Alexander Medina, de último paso por Vélez, club con el que llegó a semifinales de Libertadores, tras dejar en el camino a River, pero con el que no tuvo un buen andar en el torneo doméstico.

Por último, Carlos Bianchi, el técnico más ganador de la historia del club, tiene las puertas abiertas para regresar al Xeneize. Pero a sus 73 años, se encuentra en otra etapa de su vida y divide sus días entre Argentina y Francia, donde tiene radicada a parte de su familia.

Herrón, sigue al frente de Boca pero sin chances de ser ratificado como DT

Mariano Herrón dirigió a Boca ante Barracas Central tras la salida de Hugo Ibarra, pero el 3 a 0 y el buen juego del equipo no harán cambiar una decisión que está tomada: no será ratificado como DT principal, como ocurrió con Sebastián Battaglia y el propio Ibarra, y una vez que el club defina al nuevo entrenador, volverá a la Reserva.

Sí es un hecho que estará en el banco el jueves, en el debut de la Copa Libertadores contra Monagas en Venezuela. Y podría llegar a repetir el domingo, cuando el Xeneize reciba a Colón de Santa Fe en la Bombonera.

Fuente: TyC Sports