Boca llevará a la Justicia a un juvenil: el motivo

Días atrás, el futbolista de la categoría 2004, que también jugó en Godoy Cruz, había sido lapidario con el presidente y su entorno al exponer que, aparentemente, lo habrían colgado en las Inferiores por rechazar a un representante que querían imponerle, cuyo nombre no trascendió de forma pública.

"Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con Tévez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en Sexta y anduve muy bien. Después en Quinta (División), el hermano de Riquelme (Cristian) me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, relató en una entrevista con Bolavip, y continuó: "Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no".Leonel Coira jugó en Godoy Cruz luego de pasar por Boca (@leo_Coira)

Según Coira, esa negativa fue la que desencadenó su descenso en la consideración interna, aunque hubo otros directores técnicos que pretendían tenerlo en cuenta. "Les dije que no y ya me empezaron a mandar al banco, no me citaban aunque hacía las cosas bien en Quinta. Arranqué en Cuarta y también me tiraban abajo”, detalló.

Y sentenció: “Yo amo a Boca, con otra dirigencia vuelvo a Boca y estoy seguro de que voy a volver. Lo que me hizo Riquelme fue feo. Cuando Almirón vino, que no era de la mano de ellos como Herrón, Ibarra, Battaglia, que tenían la orden de que yo no podía subir, me vio en un partido en Cuarta y me subió. Le habrá dicho que no me podía poner, y listo, me limpiaron”.Leonel Coira jugó en Godoy Cruz luego de pasar por Boca (@leo_Coira)

A pesar de que había estado en las Infantiles de algunos clubes europeos, como Real Madrid y Valencia, Coira no había logrado ser figura o deslumbrar en los equipos de las Juveniles de Boca hasta la Cuarta División. De hecho, tampoco fue convocado a las selecciones nacionales más pequeñas. Sin lugar en el Xeneize, se marchó a fines de 2023 a Godoy Cruz con el pase en su poder.

“En Boca tenía un semi contrato hasta los 18. Yo tenía que firmar un contrato, estaba pactado en la época de Angelici y estaba firmado. Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces yo me agarré de eso, ‘o vamos a juicio o me dejás libre’. Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”, concluyó.