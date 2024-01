Beto, el "sanjuanino por adopción" que creció en una tribu colombiana y hoy conquista el mundo

En el ambiente todos lo conocen como "Betico". De caballera larga y lacia y una sonrisa inconfundible, es el extranjero más famoso y querido en el polo kitesurfero que reside en Rodeo, departamento Iglesia. No sólo por el espectacular show que brinda en el agua, con una técnica y destreza envidiable que ya conquistó podios internacionales, sino también por su increíble historia de vida: una infancia marcada por la supervivencia, y un "destino torcido" que cambio gracias al kiteserf.

El joven nació en Cabo de la Vela, un terreno desértico habitado en su mayoría por el pueblo originario Wayúu, el cual integró desde pequeño junto a sus padres y nueve hermanos. Creció en una humilde casita de caña pegada a la bahía, sin agua potable, sin medios de transporte y con recursos y estudios limitados. Pero su vida dio un giro inesperado, pero esperado, cuando se topó con una tabla y cometa de kitesurf.

"Cuando tenía 10 años, el chico que nos enseñó sobre el kite nos mostraba en una pantalla sobre el deporte y sus eventos. Entre los eventos aparecía Cuesta del Viento. Y yo le decía a mi hermano, ´tenemos que ir, tenemos que estar ahí, compiten los mejores´. En 2019 mi hermano llegó a Cuesta y me dijo ´brother, vos también tenés que venir, la vas a romper´. Así llegué en 2020. Y me quedé, me atrapó la gente; el sanjuanino es increíble y siempre me trató muy bien, como de su familia. Ya en pandemia me quedé, hice amigos, familia y conocí a mi novia, y nunca más me quise ir", señaló el protagonista.

Mirá la entrevista completa: