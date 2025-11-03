Banfield se quedó con el clásico del Sur y Lanús llega golpeado a San Juan

Lanús no la pasó bien en el Florencio Sola. En una noche donde el cansancio pesó, el Granate cayó 2-1 ante Banfield en una nueva edición del clásico del Sur, y llega golpeado al duelo del próximo sábado a las 21:30hs frente a San Martín, en un choque clave por la permanencia del conjunto de Romagnoli.

Ex Verdinegro El equipo de una gloria del ascenso hará paro hasta que le paguen los sueldos atrasados

A la final Lanús le ganó a la U de Chile y jugará por la corona de la Sudamericana

Lanús, que decidió cuidar algunos jugadores pensando en la final internacional, pagó caro la apuesta. Banfield fue superior de principio a fin y terminó quedándose con un triunfo merecido, gracias a los goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi. Eduardo Salvio descontó sobre el cierre, pero ya era demasiado tarde para revertir la historia.

El Taladro, con su gente de fiesta, se metió entre los ocho mejores del Grupo A del Clausura. Lanús, en cambio, se fue con más preocupaciones que certezas: el funcionamiento colectivo dejó dudas, varios suplentes no aprovecharon su chance y la defensa volvió a mostrar grietas

Lanús se medirá frente a San Martín el próximo sábado desde las 21:30hs en el Hilario Sánchez.