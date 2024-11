Atenas le dio una manito a Aberastain, que define la permanencia en la última fecha

Atenas y Aberastain se sacaron chispas en la calle Furque, en el duelo pendiente de la fecha 14 torneo sanjuanino. El clásico pocitano tuvo una gran concurrencia y la función terminó con un parejo 1-1, con algunas polémicas y dos expulsiones. El Naranja jugó su partido aparte y si bien el punto no le ayuda mucho, ya se mentaliza que la última fecha no le quedará otra opción que ganar y esperar que los otros no sumen.