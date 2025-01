Asunción y entrega de llaves: la Federación Ciclista ya está en manos de Alejandra Perona

"Tengo una relación excelente con Pacheco. Lo que se me entregó fueron llaves del frente de la Federación, porque no tiene ninguna llave más. No sé quién las tiene, pero vamos a hacer el cambio de cerradura. Lo que hicimos hoy (miércoles) fue un acta de traspaso, que es lo que correspondía. La misma fue firmada por el nuevo secretario, el nuevo tesorero, pero aún no recibimos nada, ni libros, ni nada más", explicó Perona a Tiempo de San Juan.

WhatsApp Image 2025-01-08 at 22.18.39.jpeg

Sobre esta nueva etapa que atravesará el ciclismo local, con un cambio histórico de mando, Perona señaló que: "La verdad que ya he tenido varias presidencias, pero lo de la Federación es un sueño. Yo pensé que no iba a llegar más. Tuvimos mil palos, mil palos en las ruedas... pero estoy feliz, estoy feliz por los ciclistas, estoy feliz por la familia, estoy feliz por mi equipo de trabajo, por los clubes, porque presentamos todo como corresponde".

FUENTE: ciclismo