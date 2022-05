Argentina subió al podio en la contrarreloj de damas en el Punta Negra

1.jpg

1ª Lilibeth Del Carmen Chacón (Venezuela): “Muy feliz, agradecida a Dios y a mi trabajo con el entrenador. El recorrido del circuito ya lo había vivido en 2018, donde había finalizado en cuarto lugar y hoy estamos con un primer lugar, que es el fruto de todo este trabajo. La montaña es mi terreno preferido, pero me he preparado para un buen desempeño en la crono, ya que una carrera no se define en una sola etapa”, dijo la flamante campeona panamericana de crono.

3.jpg

2ª Lina Marcela Hernández (Colombia): “Este segundo puesto es bastante representativo para mí, ya que nos preparamos de gran manera para obtener un gran resultado. Este es mi primer año en categoría Elite y venía mentalizada para poder lograr hacer podio. Para esta carrera me he preparado desde el año pasado, cuando logré ser campeona panamericana en Sub 23. Respecto al trazado, estuvo bastante bonito, también duro, con una subida de 1,2 kilómetros que le dio más nivel a la competencia. Ahora a prepararnos para la carrera en línea con mis compañeras de Colombia”, dijo la subcampeona colombiana.

4.jpg

3ª Antonella Lilia Leonardi (Argentina): “Viviendo con emoción, alegría y llanto también, pues el significado de este podio es gigantesco; un gran premio al sacrificio que venimos haciendo desde hace años, por eso la felicidad. Este es mi primer panamericano de ruta y mi primer podio panamericano”. Respecto al trazado, Antonella dijo: “Ya habíamos practicado, con una parte llana, luego tiene un falso llano y sectores donde pega mucho el viento, pero la dificultad más grande era el 1,2 km de subida, pues ya venías con las piernas cansadas. Ya pensando en la carrera del domingo con las mujeres argentinas, donde integramos un gran grupo, muy unido”, cerró la ganadora de la medalla de bronce.