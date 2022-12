Argentina semifinalista: Messi y Dibu Martínez le 'pegaron' al árbitro español

Qatar 2022 ¡Si no se sufre, no se vale! Argentina semifinalista del Mundial

"Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia", afirmó el capitán, sin filtro, al finalizar el encuentro.