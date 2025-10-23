jueves 23 de octubre 2025

Masculino Sub 19

Argentina confirmó su equipo para el Panamericano de Selecciones que se jugará en San Juan

La cita deportiva se celebrará desde el 10 al 15 de noviembre y será clasificatorio a World Skate Paraguay 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este jueves 23 de octubre, Confederación Argentina de Patinaje (CAP) anunció oficialmente a los jugadores citados para la selección nacional masculina Sub 19 de hockey sobre patines, quienes representarán al país en la próxima edición del Campeonato Panamericano de Selecciones 2025. El anuncio fue efectivo a través de un comunicado de Prensa por parte del Comité Nacional Técnico de la CAP.

La competencia deportiva, de carácter internacional, se celebrará desde el lunes 10 al sábado 15 de noviembre en San Juan, Argentina. El certamen es clasificatorio para la Copa Mundial del año entrante, en los World Skate Paraguay 2026.

La plantilla que dirige el entrenador mendocino Esteban Ábalos está compuesta por un total de 12 jugadores, de los cuales 8 de ellos son de San Juan. A continuación, el detalle completo.

Jugadores de campo:

Alejo Espinoza (Olimpia Patín Club Trinidad)

Benjamín Bailón (Olimpia Patín Club Trinidad).

Joaquín Morales (Unión Vecinal de Trinidad).

Nicolás Alonzo (Concepción Patín Club).

Tiziano Calisse (Concepción Patín Club).

Joaquín Barifusa (Concepción Patín Club).

Bautista Romero (Richet Zapata).

Arqueros:

Charbel Fraifer (Club Deportivo Unión Estudiantil).

La selección nacional queda completa con los mendocinos Jerónimo Basile y Lucas Sottano, de Leonardo Murialdo, jugadores de campo; Bautista Pascual, de San Martín, y Tomás Coro Costa, de Banco Mendoza, arqueros.

Staff técnico: Esteban Ábalos (director técnico), Diego Guerrero (ayudante técnico), Mariano Velázquez (ayudante técnico), Juan Ignacio Gramari (preparador físico), Rafael Ábalos (entrenador de arqueros), Darío López (utilero), Daniel Brescia (colaborador operativo), Emiliano Schlamelcher (Prensa) y Sergio Ramini (coordinador de Selecciones Argentinas).

